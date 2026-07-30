民眾黨竹北座談擠滿小草 柯文哲籲辦「客廳會」擴散地方力量

民眾黨今天晚間在竹北市舉辦新竹縣市黨員小草座談會，現場湧入大批支持者，會場人潮滿滿。創黨主席柯文哲致詞表示，民眾黨要從網路走向街頭、深入基層，讓政黨不只是生存下來，更要茁壯發展，進一步改變台灣政治生態。他也呼籲小草們協助舉辦客廳會、掛小型招牌，在大新竹擴散支持力量。

柯文哲說，建議透過「客廳會」傾聽民意，逐步推動地方組織運作。未來希望志工協助建立聯絡網，看板是提升知名度最有效方式，但成本高昂，因此呼籲支持者協助提供店家門口、室內空間等場地，透過小型招牌、客廳會累積聲量。

柯文哲指出，近期民調顯示民眾黨全國知名度約10%，但地方選舉10％可能不會選上，因為在選區內的知名度更攸關勝選，新人尤其需要大型看板突破第一關，因此希望黨員小草們協助，幫忙辦客廳會，掛小型招牌，在大新竹地區擴散支持力量。

民眾黨主席黃國昌表示，新竹是民眾黨重要發展基地，此次提名的候選人優秀，不希望因缺乏資金、看板或地方組織動員，讓好的竹北市長、民意代表人選無法進入市公所與議會。

他回憶過去發起「五百計畫」募款支持活動，一人500元募款，後來募得三、四千萬，但他用不到500萬辦十場民眾開講，當時在竹北舉辦時，現場湧入許多年輕人、家長及支持者，感受到新竹民眾對民眾黨的支持與期待，讓他印象深刻。

黃國昌表示，民眾黨追求聯合政府與聯合治理，與國民黨合作時秉持最大誠意，推出最好人選帶來最佳地方治理。他強調，他不會隨政治算計或外界議題起舞，而是堅持說到做到，面對複雜環境更需要團結，「讓外界看見民眾黨是一個重視團隊、回應民意的政黨。」

黃國昌指出，竹北是年輕、高教育、高收入且具發展潛力的城市，但日前發生49歲婦人因豪雨積淹水受困死亡事件，讓他深感震撼。他質疑，事件發生後，是否有人追查原因、檢討預警與巡查機制？政府有責任釐清問題，應避免類似憾事再次發生，讓民眾真正安居樂業。

民眾黨今天晚間在竹北市舉辦新竹縣市黨員小草座談會，現場湧入大批支持者，會場人潮滿滿。記者郭政芬／攝影