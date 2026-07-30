快訊

扛不住了！南亞科驚傳4,768萬元鉅額違約交割 今年上市櫃高達22起

白海豚持續增強「有機會成今年風王」 不排除這時接近台灣北部海面

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨竹北座談擠滿小草 柯文哲籲辦「客廳會」擴散地方力量

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
創黨主席柯文哲致詞表示，民眾黨要從網路走向街頭、深入基層，讓政黨不只是生存下來，更要茁壯發展。記者郭政芬／攝影
創黨主席柯文哲致詞表示，民眾黨要從網路走向街頭、深入基層，讓政黨不只是生存下來，更要茁壯發展。記者郭政芬／攝影

民眾黨今天晚間在竹北市舉辦新竹縣市黨員小草座談會，現場湧入大批支持者，會場人潮滿滿。創黨主席柯文哲致詞表示，民眾黨要從網路走向街頭、深入基層，讓政黨不只是生存下來，更要茁壯發展，進一步改變台灣政治生態。他也呼籲小草們協助舉辦客廳會、掛小型招牌，在大新竹擴散支持力量。

柯文哲說，建議透過「客廳會」傾聽民意，逐步推動地方組織運作。未來希望志工協助建立聯絡網，看板是提升知名度最有效方式，但成本高昂，因此呼籲支持者協助提供店家門口、室內空間等場地，透過小型招牌、客廳會累積聲量。

柯文哲指出，近期民調顯示民眾黨全國知名度約10%，但地方選舉10％可能不會選上，因為在選區內的知名度更攸關勝選，新人尤其需要大型看板突破第一關，因此希望黨員小草們協助，幫忙辦客廳會，掛小型招牌，在大新竹地區擴散支持力量。

民眾黨主席黃國昌表示，新竹是民眾黨重要發展基地，此次提名的候選人優秀，不希望因缺乏資金、看板或地方組織動員，讓好的竹北市長、民意代表人選無法進入市公所與議會。

他回憶過去發起「五百計畫」募款支持活動，一人500元募款，後來募得三、四千萬，但他用不到500萬辦十場民眾開講，當時在竹北舉辦時，現場湧入許多年輕人、家長及支持者，感受到新竹民眾對民眾黨的支持與期待，讓他印象深刻。

黃國昌表示，民眾黨追求聯合政府與聯合治理，與國民黨合作時秉持最大誠意，推出最好人選帶來最佳地方治理。他強調，他不會隨政治算計或外界議題起舞，而是堅持說到做到，面對複雜環境更需要團結，「讓外界看見民眾黨是一個重視團隊、回應民意的政黨。」

黃國昌指出，竹北是年輕、高教育、高收入且具發展潛力的城市，但日前發生49歲婦人因豪雨積淹水受困死亡事件，讓他深感震撼。他質疑，事件發生後，是否有人追查原因、檢討預警與巡查機制？政府有責任釐清問題，應避免類似憾事再次發生，讓民眾真正安居樂業。

民眾黨今天晚間在竹北市舉辦新竹縣市黨員小草座談會，現場湧入大批支持者，會場人潮滿滿。記者郭政芬／攝影
民眾黨今天晚間在竹北市舉辦新竹縣市黨員小草座談會，現場湧入大批支持者，會場人潮滿滿。記者郭政芬／攝影

竹北市長參選人邱臣遠上台致詞，與民眾互動熱絡。記者郭政芬／攝影
竹北市長參選人邱臣遠上台致詞，與民眾互動熱絡。記者郭政芬／攝影

柯文哲 民眾黨 黃國昌 新竹

延伸閱讀

邱臣遠證實拜會陳見賢 柯文哲：選舉就是爭取最多支持

蔣萬安拋倒閣 黃國昌：不少藍委私下反對…柯文哲說「倒賴」才是重點

影／醒醒吧教育部！民眾黨新北市議員參選人提出校園反毒防線升級政見

化解僵局 蔣萬安點名陳其邁組閣

相關新聞

內政部提3大理由聲請解散統促黨 劉世芳：8月初函送憲法法庭

由「白狼」張安樂領導的中華統一促進黨，去年遭外媒披露在台灣為北京宣傳、招募中國間諜等，對我國家安全構成威脅。內政部去年向憲法法庭聲請統促黨違憲解散，內政部長劉世芳今下午開記者會攤出蒐集的證據及三大理由，並表示8月初會送件給憲法法庭。

徐佳青駁「假考察真觀光」 白委：出國看電影、吃甜點全列機密行程

有關僑委會委員長徐佳青駁斥「假考察真觀光」，民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳今天說，包括觀賞電影大濛、拜訪法國總統府甜點主廚，全部都被徐佳青列為隱藏版行程，然而幾天後就被中央社公開報導，所謂的精簡版跟完整版報告，根本幾乎一模一樣。

內政部聲請解散統促黨 張安樂喊用同標準檢驗：推動解散民進黨

內政部長劉世芳今開記者會，對中華統一促進黨長期系統性、組織性犯罪，重要核心成員屢涉犯國家安全法、兩岸條例、選罷法等，嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性。經蒐整相關事證，將向憲法法庭聲請解散...

朝野爆激烈口角！綠委指控讓李洋罰站 羅廷瑋反擊還原過程

立法院教育及文化委員會今天繼續審查「電子競技運動發展基本法」草案，過程中朝野立委爆發激烈口角衝突，民進黨立委指控，「國民黨召委羅廷瑋讓運動部長李洋罰站」。對此，羅廷瑋表示，他多次示意李洋可以坐下，反而是民進黨立委陳培瑜出聲反對。

影／內政部聲請解散統促黨 張安樂親解來龍去脈：我們坦坦蕩蕩

內政部長劉世芳今天召開記者會，針對中華統一促進黨屢涉犯國家安全法，嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性，將向憲法法庭聲請解散統促黨。統促黨黨主席張安樂下午也召開記者會回應表示，內政部長劉世芳第三次做這個動作，她是向上表態，請她以同樣的標準檢驗民進黨，解散民進黨。

年底合併選舉？游盈隆赴中市府拜會 盧秀燕：天塌下來台中會女媧補天

台北市長蔣萬安提議倒閣，台中市長盧秀燕今天上午表示，若倒閣成功解散國會，建議年底合併選舉；中選會主委游盈隆則說，國會解散機會只比「天塌下來」大一點。盧、游今天下午相見歡，盧笑稱若天塌下來台中市會女媧補天，游也誇合併選舉的建議是了不起的洞見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。