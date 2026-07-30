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韓國瑜接見外賓談區域和平 拋自助者天助理念：以國家安全為優先

中央社／ 台北30日電
立法院長韓國瑜（右）30日接見美國前國防部助理部長、華府智庫「印太安全研究所」主席薛瑞福（左）一行。立法院提供／ 中央社
立法院長韓國瑜（右）30日接見美國前國防部助理部長、華府智庫「印太安全研究所」主席薛瑞福（左）一行。立法院提供／ 中央社

立法院韓國瑜今天接見美國前國防部助理部長、華府智庫「印太安全研究所」主席薛瑞福一行；他說，「自助者天助」，台灣唯有持續提升自我防衛能力及全民國防意識，才能有效維護民主自由及區域和平穩定。

韓國瑜下午在國民黨立委陳永康、民進黨立委陳冠廷、民眾黨立委洪毓祥等人陪同下，接見薛瑞福（Randall G. Schriver）率領訪團一行。

韓國瑜表示，「印太安全研究所」長期關注印太區域安全、台海和平穩定及台灣防衛韌性等重要議題，多年來持續支持台灣，積極促進台美安全合作，對深化雙方夥伴關係貢獻良多。印太安全已成為全球關注焦點，感謝美國長期在安全、經貿及教育等領域對台灣的堅定支持。

韓國瑜指出，立法院朝野政黨雖然在內政議題有不同立場，但在國防與外交事務有高度共識，並以國家安全為優先，持續支持提升台灣自我防衛能力。

韓國瑜表示，穩定的能源供應攸關國家安全及產業發展，朝野各界均持續就相關政策進行討論，期待凝聚社會共識。他強調「自助者天助」的理念，認為台灣唯有持續提升自我防衛能力及全民國防意識，才能有效維護民主自由及區域和平穩定。

薛瑞福指出，高度肯定台灣民主發展成就及多黨政治的成熟運作，美方肯定台灣民主發展，更尊重各政黨立場，同時也關注台灣防衛能力的提升，期盼相關資源能儘速到位。

韓國瑜 薛瑞福 洪毓祥 陳冠廷 立法院

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