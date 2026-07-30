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副總統接見薛瑞福 盼國際友人持續挺台強化自我防衛

中央社／ 台北30日電
副總統蕭美琴。聯合報系資料照
副總統蕭美琴。聯合報系資料照

副總統蕭美琴今天接見印太安全研究所主席薛瑞福（Randall G.Schriver）率領的訪問團，她說，面對國際地緣政治、安全及經貿環境快速變化，台灣將持續強化自我防衛能力，並提升全社會防衛韌性。期盼國際友人持續支持台灣，共同努力推動相關領域進展。

總統府發布新聞稿，副總統致詞時首先歡迎薛瑞福再次率團訪台。

她表示，當前國際地緣政治、安全及經貿環境快速變化，台灣內部出現許多重要發展，台美夥伴關係也持續深化，感謝訪賓在此充滿挑戰且至關重要的時刻遠道而來。

蕭副總統指出，總統賴清德高度重視國家安全、捍衛台灣及維護現狀，並致力強化自我防衛能力，更提出具體的預算承諾。這不僅限於經費投入，也包括採購適合的防衛系統、投資本土國防產業，以及借鏡國際經驗，發展無人系統與新興科技。

副總統強調，安全不只是軍事層面的議題，更需要全社會共同參與。賴總統親自主持每季召開的「全社會防衛韌性委員會」會議，相關工作涵蓋通訊與電信、關鍵基礎設施韌性，及醫療、糧食、能源等物資儲備。

她說，政府也持續推動民眾自我保護訓練，協助國人了解如何在危機發生時保護自己，並更好地應對各種突發狀況。今年台灣的漢光演習也將結合「城鎮韌性（防空）演習」，將民間準備工作納入軍事演練，在部分項目相互整合。

蕭副總統表示，這些都是訪團與國際友人長期關注及與台灣持續合作的領域，相關工作已取得進展，也有許多事項仍需共同努力推動，感謝訪團的關注與支持。

蕭美琴 賴清德 薛瑞福

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