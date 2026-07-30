統促黨涉違國安法遭聲請解散 翁曉玲批侵害結社自由：再來恐是國民黨

內政部長劉世芳今日宣布，中華統一促進黨多名核心成員因涉違反國安法等法規，危害國安、社會穩定及選舉公正，將於8月初向憲法法庭聲請解散該黨。國民黨立委翁曉玲表示，內政部聲請憲法法庭解散統促黨已侵害結社自由與憲法精神，違法行為處罰個人即可，此舉證明賴政府獨裁，下一步恐解散中國國民黨。

內政部今舉行聲請中華統一促進黨違憲解散記者會，由劉世芳主持。內政部表示，中華民國憲法增修條文第5條明確規定，政黨的目的或其行為，不得危害中華民國之存在或自由民主憲政秩序，有違反者，即違憲，依政黨法第26條規定，對於違憲的政黨應由主管機關內政部檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭解散。經蒐整相關事證，內政部認為該黨之目的及行為，已危害中華民國之存在或對自由民主之憲政秩序。

聲請解散統促黨有三大理由，第一，配合中共在台發展組織，且協助中共認知作戰、滲透基層，引介現役、退役軍人赴中，發展間諜網路，還引入中資介入選舉，協助候選人造勢與賄選，招待選民赴大陸旅遊賄選，發動陳抗妨害候選人選情。及協助中共經營電台傳播認知作戰訊息，並滲透民間社團、宮廟等活動呼應統戰。

第二，跨境鎮壓，噤聲台灣民主，包括何韻詩遭潑紅漆案、台大「中國新歌聲」濺血事件與機場暴力對待黃之鋒案。第三，有多名黨員長期從事組織犯罪，並涉及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」、「國家安全法」、「反滲透法」案件遭起訴，披著政黨外衣，但實際為黑幫犯罪組織。

翁曉玲說，內政部針對統促黨所為的決定，已侵害人民的結社自由。統促黨有其政治主張，若統促黨成員有某些違法行為，依照相關法規處罰相關人即可，或是統促黨也可開除黨籍，但若因政治理念相左，認為與民進黨政府政治意見不同的政黨即違憲政黨，那麼劉世芳的做法才是違背憲法精神。

翁曉玲說，憲法本就保障人民有結社自由，何況台灣的政治主張多元，也有人主張台獨，為何不針對主張台獨的社團聲請違憲解散，「台獨的主張更是侵害到我們中華民國的存續」，內政部的做法更證明賴政府走向獨裁，容不下不同的政治意見。以劉世芳現在的主張跟做法，下一步就是解散中國國民黨。