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影／內政部聲請解散統促黨 張安樂親解來龍去脈：我們坦坦蕩蕩

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
內政部長劉世芳將向憲法法庭聲請解散統促黨。統促黨黨主席張安樂（圖）下午召開記者會列出民進黨的貪汙犯，請內政部以同樣的標準檢驗民進黨，解散民進黨。記者杜建重／攝影
內政部長劉世芳將向憲法法庭聲請解散統促黨。統促黨黨主席張安樂（圖）下午召開記者會列出民進黨的貪汙犯，請內政部以同樣的標準檢驗民進黨，解散民進黨。記者杜建重／攝影

內政部劉世芳今天召開記者會，針對中華統一促進黨屢涉犯國家安全法，嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性，將向憲法法庭聲請解散統促黨。統促黨黨主席張安樂下午也召開記者會回應表示，內政部長劉世芳第三次做這個動作，她是向上表態，請她以同樣的標準檢驗民進黨，解散民進黨。

張安樂說，劉世芳大概在兩三年前第一次說要解散統促黨，說有人犯罪，要解散，當時他就列了一個民進黨的犯罪名單，跑到內政部陳情，說要解散，應該先解散民進黨。

張安樂指出，統促黨是有人犯罪，但因為統促黨來自社會，就跟社會上有人犯罪一樣，只是以比例來講，卻是比社會犯罪要少得多。可是民進黨犯罪是不可原諒的，為什麼？民進黨是利用老百姓的信任，拿到政權，用政權來犯罪，民進黨都是貪汙和弊案，若以這標準說要解散，應該先解散民進黨。這是劉世芳第一次說要解散統促黨。

張安樂說，劉世芳一直想討好上面，不服氣，去年又來一次說要解散統促黨，這次跟民視有關係，民視《議言堂》來訪問我說：「將來武統以後，你們統促黨會不會做第五縱隊？」

張安樂回答：我當時就想到，萬一賴清德搞下去，碰到武統要怎麼辦？當時我就跟台灣幾個宮廟，最早是去南鯤鯓的代天府，後來去了鹿耳門的聖母廟，跟他們講：「你們都有很大的廟埕，萬一哪一天，不幸碰到武統的時候，那我們要保護這些無辜老百姓，廟埕打開，進來神明保佑。」

張安樂說，這個事情民視播出來以後，劉世芳再來一次，說要解散統促黨，理由是「你危害中華民國的生存」。我就到內政部去問她了，我說：「誰危害中華民國的生存？」她不下樓，警察擋在門口，派兩個代表下來。我很簡單（對他們說）：今天民進黨搞下去，在挑釁，萬一真的碰到武統，台灣人民生命的安全沒有了，你要談什麼中華民國？人民的生命都沒有了。真正危害中華民國人民生存的是民進黨，要解散，先解散民進黨。好了，這個事後來也無疾而終。

張安樂指出，劉世芳大概又想表態，今天又來一次。今天理由是說，統促黨有人危害國安法什麼的，其實民進黨更多；最近一大堆所謂的共諜案，民進黨有一堆人，但統促黨卻沒有，所以，我們根本不在乎劉世芳怎麼說，而且，我們也要用同樣的標準來檢驗民進黨。妳劉世芳要用解散我們的標準，我們也準備了，收集了民進黨最近犯的一些各式各樣的罪刑，我們把它列出來，可能會在報紙上登廣告，然後號召群眾一起去檢舉危害人民生命安全的民進黨，要把它解散。

張安樂最後表示，我想大家用同樣標準來檢驗統促黨跟民進黨，統促黨經得起考驗，至於民進黨經不經得起考驗？所以我們是坦坦蕩蕩。

內政部長劉世芳今召開記者會表示，將向憲法法庭聲請解散統促黨。統促黨黨主席張安樂（圖）下午也召開記者會回應，這是內政部長劉世芳第三次做這個動作。記者杜建重／攝影
內政部長劉世芳今召開記者會表示，將向憲法法庭聲請解散統促黨。統促黨黨主席張安樂（圖）下午也召開記者會回應，這是內政部長劉世芳第三次做這個動作。記者杜建重／攝影

統促黨黨主席張安樂表示，請大家用同樣標準來檢驗統促黨跟民進黨，統促黨經得起考驗。記者杜建重／攝影
統促黨黨主席張安樂表示，請大家用同樣標準來檢驗統促黨跟民進黨，統促黨經得起考驗。記者杜建重／攝影

張安樂 統促黨 內政部 劉世芳 民進黨

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