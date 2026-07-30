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「必須處置才能嚇阻」聲請解散統促黨 內政部：是戰略問題

聯合報／ 記者張曼蘋劉懿萱／台北即時報導
內政部今提出聲請解散統促黨三大理由，8月初將函送事證給憲法法庭，由部長劉世芳（中）主持。記者許正宏／攝影
內政部今提出聲請解散統促黨三大理由，8月初將函送事證給憲法法庭，由部長劉世芳（中）主持。記者許正宏／攝影

內政部今提出聲請解散統促黨三大理由，8月初將函送事證給憲法法庭。內政部表示，經過憲法法庭宣告違憲解散的政黨，自生效日起停止一切活動，並不得成立目的相同的代替組織。內政部次長馬士元強調，對統促黨的處理是戰略問題，必須要做處置，才能嚇阻其他類似活動在台灣繼續下去。

內政部長劉世芳今主持記者會，表示該黨已經危害中華民國的存在，且長期系統性、組織性犯罪，而重要的核心成員涉犯到國安法，反滲透法兩岸條例、選罷法、組織犯罪防治條例等，已危害到自由民主的憲政秩序，也危害到社會穩定跟選舉公正性，基於以上依據跟背景，由內政部函送憲法庭申請統促黨解散。

內政部政黨審議委員會去年一月以表決方式通過，同意將統促黨送憲法法庭聲請解散。內政部民政司長鄭英弘表示，有八位委員出席、七位同意，而一位沒有同意的身分跟原因，因為政黨審議會的表決是以無記名方式，因此相關委員的身分跟理由都沒有列入記錄。不過，審議會的組成是包括政黨推薦的代表，其中有六位是在立法院有席次的政黨推薦的相關人士，另內政部也聘請學術專業人士組成。

而統促黨若被宣告違憲解散後，其成員能否另起新政黨？鄭英弘表示，若統促黨經憲法法庭違憲解散後，依政黨法第30條規定，自判決生效之日起停止一切活動，並不得成立目的相同的代替組織；其次不得以同一政黨名稱或簡稱，設立政黨或從事活動。

劉世芳說明，如果統促黨「變形」、變成另外一個團體或組織，一樣回歸到政黨法處理，台灣是有法治的國家，還是會有法制處理方向。

至於憲法法庭審理期間是否提出暫行處分？鄭英弘說，既然內政部送到憲法法庭審理，後續就配合憲法法庭程序辦理，不會另外做其他聲請動作。他也補充，復康聯盟黨成員先前也因涉及國安法律的問題，復康聯盟黨已在114年7月已經自行解散。

馬士元補充，目前黨審會沒有對其他政黨進行類似程序，但內政部針對統促黨的處理，主要是長期以來一直有組織性、系統性利用民主自由制度的容忍攻擊我國，很多攻擊手法不只是統促黨在執行，最近很多媒體報導，香港或西藏等異議人士在台灣辦活動時，有不明人士接受委託將錄影回傳對岸，以利於中國在該國內外跨境鎮壓。

馬士元強調，對統促黨的處理是戰略問題，必須要做處置，才能嚇阻其他類似活動在台灣繼續下去。

內政部民政司長鄭英弘（左）表示，若統促黨經憲法法庭違憲解散後，依政黨法第30條規定，自判決生效之日起停止一切活動，並不得成立目的相同的代替組織。記者許正宏／攝影
內政部民政司長鄭英弘（左）表示，若統促黨經憲法法庭違憲解散後，依政黨法第30條規定，自判決生效之日起停止一切活動，並不得成立目的相同的代替組織。記者許正宏／攝影

統促黨 內政部 劉世芳 兩岸條例 反滲透法 憲法法庭

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