內政部聲請解散統促黨 張安樂喊用同標準檢驗：推動解散民進黨

內政部長劉世芳今天召開記者會，針對中華統一促進黨長期系統性、組織性犯罪，重要核心成員屢涉犯國家安全法、兩岸條例、選罷法等，嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性。經蒐整相關事證，將向憲法法庭聲請解散統促黨。統促黨黨主席張安樂今天也召開記者會表示，內政部長劉世芳是第三次做這個動作，是向上面表態，這樣也好，可以用同樣標準檢驗民進黨。

劉世芳指出，中華統一促進黨長期系統性、組織性犯罪，重要核心成員屢有涉犯國家安全法、反滲透法、台灣地區與大陸地區人民關係條例、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、組織犯罪防制條例及刑法等情形，已嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性。

統促黨黨主席張安樂今天也召開記者會表示，內政部長劉世芳是第三次做這個動作，是向上面表態，這樣也好，可以用同樣標準檢驗民進黨，有人犯罪就解散，民進黨犯罪的人更多，而且更不可原諒，統促黨員來自社會，什麼樣層次都有但比例不高，但民進黨利用人民信任用政權犯罪更不可原諒，經不起考驗。

他說，民視有個「一言堂」節目，萬一遇到武統是不是第五縱隊，如何保護無辜老百姓，南鯤鯓代天府接洽，可進宮廟讓神明保護，結果劉世芳說這危害中華民國的生存，今天賴清德總統要把台灣帶上戰爭邊緣才是危害中華民國生存，所以應該要先解散民進黨。

張安樂說，曾到內政部但劉世芳不敢下來，她愈這樣做愈讓他們能夠用同樣標準來檢驗，若政府經不起檢驗，但統促黨經得起考驗，過段時間會登廣告一一發動解散民進黨，用同樣標準來檢驗民進黨。

他說，為何和中共接觸，因為雙方一定要交流，他鼓勵跟大陸新潮流彼此認識增進信任感情，遇到武統可幫台灣老百姓講話，說明沒有台獨；完全不交流，倒楣的是老百姓，所以鼓勵兩岸交流，不僅為老百姓，還有鄉鎮市長出面，更有分量；民進黨去交流但搞錢太多，他們去交流是為了台灣安全，我敢這樣講，「民進黨是為了把錢放自己口袋。」