朝野爆激烈口角！綠委指控讓李洋罰站 羅廷瑋反擊還原過程

立法院教育及文化委員會今天繼續審查「電子競技運動發展基本法」草案，過程中朝野立委爆發激烈口角衝突，民進黨立委指控，「國民黨召委羅廷瑋讓運動部長李洋罰站」。對此，羅廷瑋表示，他多次示意李洋可以坐下，反而是民進黨立委陳培瑜出聲反對。

羅廷瑋指出，民進黨一方面聲稱重視電競發展，另一方面卻拒絕進入條文審查，甚至再次以散會動議阻擋討論。真正沒收電競選手、電競產業工作者及年輕世代發聲機會的，正是民進黨。

羅廷瑋表示，他多次示意李洋可以坐下，反而是民進黨立委陳培瑜出聲反對，李洋準備坐下時還特別看向陳培瑜、民進黨立委吳思瑤，最後仍未坐下，究竟是誰請李洋坐、誰不讓李洋坐，社會大眾一看便知，後續李洋發言時，吳思瑤還作勢要求李洋要講10分鐘。另外，民進黨立委林宜瑾委員還對李洋拍桌子講話，也被羅阻止指正。

羅廷瑋說，今天並非只審查個人版本，而是併案審查多位立委及黨團提出的5個版本。委員會先前已召開公聽會，運動部也早在5月25日進行內部討論，並研擬自己的運動部政策版本，既然已有具體方案，為何遲遲不願公開提出，甚至不敢支持自己研擬的方向，究竟是政策尚未準備完成，還是受到政治壓力，才選擇配合反對、迴避實質討論，難免引發外界聯想。

羅廷瑋呼籲民進黨，停止造謠、停止轉移焦點，更不要再以程序杯葛及散會動議阻擋各項法案。若民進黨真正重視電競，就應提出具體版本，接受公開討論與檢驗。電競選手與產業已經等待多年，民進黨不能一邊高喊支持電競，一邊用散會動議讓電競發展停留在原地。