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影／內政部提三大理由聲請解散統促黨 劉世芳：8月函送憲法法庭

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
內政部長劉世芳（左）、警政署長張榮興（右）等相關首長出席記者會，說明，中華統一促進黨違法、違憲，將向憲法法庭聲請解散案。記者許正宏／攝影
內政部長劉世芳（左）、警政署長張榮興（右）等相關首長出席記者會，說明，中華統一促進黨違法、違憲，將向憲法法庭聲請解散案。記者許正宏／攝影

內政部今天傍晚舉辦「聲請中華統一促進黨違憲解散」記者會。內政部長劉世芳表示，中華統一促進黨多名核心成員因涉有違反《國家安全法》、《反滲透法》、《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》、《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》、《組織犯罪防制條例》及《刑法》等情形，已危害國家安全、社會穩定及選舉公正性。內政部已完成相關事證搜集，表示8月初會送件給憲法法庭，聲請解散中華統一促進黨。

內政部長劉世芳、內政部次長馬士元、警政署長張榮興、民政司司長鄭英弘、宗教禮制司司長林振祿等相關首長出席記者會，說明，中華統一促進黨違憲解散案，政黨審議會已於去年決議通過，在蒐集相關事證完備後，認為該黨之目的及行為，已危害中華民國之存在或對自由民主之憲政秩序，因此聲請司法院憲法法庭解散。

聲請解散統促黨三大理由為，第一，配合中共在台發展組織，且協助中共認知作戰、滲透基層，引介現役、退役軍人赴中，發展間諜網路，還引入中資介入選舉，協助候選人造勢與賄選，招待選民赴大陸旅遊賄選，發動陳抗妨害候選人選情。及協助中共經營電台傳播認知作戰訊息，並滲透民間社團、宮廟等活動呼應統戰。

第二，跨境鎮壓，噤聲台灣民主，包括何韻詩遭潑紅漆案、台大「中國新歌聲」濺血事件與機場暴力對待黃之鋒案。第三，有多名黨員長期從事組織犯罪，並涉及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」、「國家安全法」、「反滲透法」案件遭起訴。

第三，批著政黨外衣，但實際為黑幫犯罪組織。

內政部並呼籲，政黨從事政治活動，應確實遵守憲法、政黨法及相關法律規定，不得接受境外敵對勢力指示、委託或資助，從事發展組織行為，危害中華民國，以共同維護我國自由民主，健全政黨政治發展。

內政部長劉世芳（中）、內政部次長馬士元（左二）、警政署長張榮興（右二）、民政司司長鄭英弘（左一）、宗教禮制司司長林振祿（右一）等相關首長出席記者會，說明，中華統一促進黨違法、違憲，將向憲法法庭聲請解散案。記者許正宏／攝影
內政部長劉世芳（中）、內政部次長馬士元（左二）、警政署長張榮興（右二）、民政司司長鄭英弘（左一）、宗教禮制司司長林振祿（右一）等相關首長出席記者會，說明，中華統一促進黨違法、違憲，將向憲法法庭聲請解散案。記者許正宏／攝影

內政部長劉世芳（中）、內政部次長馬士元（左二）、警政署長張榮興（右二）、民政司司長鄭英弘（左一）、宗教禮制司司長林振祿（右一）等相關首長出席記者會，說明，中華統一促進黨違法、違憲，將向憲法法庭聲請解散案。記者許正宏／攝影
內政部長劉世芳（中）、內政部次長馬士元（左二）、警政署長張榮興（右二）、民政司司長鄭英弘（左一）、宗教禮制司司長林振祿（右一）等相關首長出席記者會，說明，中華統一促進黨違法、違憲，將向憲法法庭聲請解散案。記者許正宏／攝影

劉世芳 統促黨 內政部 憲法法庭

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