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曾聽聞討論？蔣萬安拋倒閣議題 侯友宜：立院工作就由立委決定

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今天赴議會施政報告。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會施政報告。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今天赴新北市議會施政報告，民進黨新北市議員李宇翔質詢提到日前台北市長蔣萬安拋出「倒閣」議題，侯友宜事後受訪時僅回應「把工作做好最實在」，他追問侯為何會這樣回答？侯友宜表示，每個人都有自己的工作，他身為新北市長，就是把新北市政做好，立法院的工作由立委決定。

李宇翔表示，日前出席市道105線開工典禮時，剛好站在侯友宜後方，聽到媒體詢問蔣萬安提出倒閣議題，侯友宜當時回答「把工作做好最實在」，讓他相當認同。

李宇翔詢問，蔣萬安稱聽到不少國民黨立委談及倒閣，侯友宜在國民黨位高權重，是否也曾聽聞相關討論？

侯友宜回應，立法院工作由立法院決定，也是立委權責，現階段對他而言，最重要的還是把新北市政做好，任期只剩最後一百多天，能完成的就盡力完成，做不完的也要做好銜接、交給下一任。

李宇翔也提醒，新北市長選戰升溫，國民黨李四川與民進黨蘇巧慧競爭激烈，市府更應嚴守行政中立，呼籲侯友宜約束市府及基層系統，包括民政、警察、義消等，都不應為選舉動用特定行政資源，否則若候選人需要靠行政資源輔選，「那就是候選人真的不給力」。

侯友宜則表示，他已在廉政會報中清楚要求相關原則，所有公務人員都應依照公務人員相關法規辦理，該怎麼做就怎麼做，依法嚴守行政中立。

侯友宜 倒閣 立委 蔣萬安 國民黨

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