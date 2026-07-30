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年底合併選舉？游盈隆赴中市府拜會 盧秀燕：天塌下來台中會女媧補天

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（前右）表示，若真的國會改選，台中市政府會發揮女媧補天的精神，全力以赴做好選務；中選會主委游盈隆（前左）則說，如果發生那種情況，盧合併選舉的建議就是了不起的洞見。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（前右）表示，若真的國會改選，台中市政府會發揮女媧補天的精神，全力以赴做好選務；中選會主委游盈隆（前左）則說，如果發生那種情況，盧合併選舉的建議就是了不起的洞見。記者陳敬丰／攝影

台北市長蔣萬安提議倒閣台中市長盧秀燕今天上午表示，若倒閣成功解散國會，建議年底合併選舉；中選會主委游盈隆則說，國會解散機會只比「天塌下來」大一點。盧、游今天下午相見歡，盧笑稱若天塌下來台中市會女媧補天，游也誇合併選舉的建議是了不起的洞見。

游盈隆今天中午赴台中市選委會視察，視察結束後直奔台中市政府，拜會盧秀燕。游表示，今天的拜會是因為離選舉剩不到4個月，地方選務工作如選務人員招募等等，需要市政府大力支持，他覺得一定要來打招呼，感謝盧百忙中撥空接見中選會團隊。

盧秀燕說，請游盈隆放心，台中市的選務工作雖然非常龐大，市府有決心與經驗，一定會全力以赴辦好；她也強調，今年底選舉可能會很複雜，不只有地方大選，還可能有公投，更不用說若倒閣成功、國會解散，將面臨國會改選，屆時三合一選舉，工作難度與複雜程度將是前所未見。

盧秀燕表示，游盈隆稍早用非常輕鬆詼諧的說法，說「國會改選的機會只比天塌下來多一點點」，不過她也要提醒，中華民國現在真的什麼事情都有可能發生，比如大罷免；因此，如果真的有這種情形，台中市政府會拿出女媧補天的決心與能力，務必全力以赴把選務工作辦好。

游盈隆補充，如果真的發生國會倒閣成功、總統解散國會，要在60天內重新改選，那麼盧秀燕所提出的「國會改選合併地方選舉」的建議，就是個了不起的洞見，畢竟也只有這個選擇，不過辛苦的就是選委會了；選委會是選務單位，依法行政，如果真的有任務，一定會全力以赴。

盧秀燕（右）和游盈隆（左）相見歡，將討論年底九合一選舉的選務工作。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕（右）和游盈隆（左）相見歡，將討論年底九合一選舉的選務工作。記者陳敬丰／攝影

游盈隆 盧秀燕 台中 蔣萬安 倒閣 選委會

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