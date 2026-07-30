聲請解散政黨非首例 民進黨2022年被他指「違憲」 憲法法庭不受理

「白狼」張安樂領導的中華統一促進黨，去年遭外媒披露在台灣為北京宣傳、招募中國間諜，對我國家安全構成威脅。內政部去年向憲法法庭聲請統促黨違憲解散，內政部長劉世芳今下午開記者會攤出蒐集的證據及三大理由，表示8月初將送件給憲法法庭，聲請宣告解散統促黨；不過，這不是向憲法法庭聲請解散政黨首例。

2022年憲法訴訟法上路，男子葉方叡認為民主進步黨「違憲」，聲請憲法法庭宣告解散政黨。當時憲法法庭第4審查庭認為葉並非政黨法的主管機關，與聲請要件不符，裁定不受理。

憲法訴訟法規定，司法院大法官組成憲法法庭，可審理「法規範憲法審查及裁判憲法審查案件」、「機關爭議案件」、「總統、副總統彈劾案件」、「政黨違憲解散案件」、「地方自治保障案件」與「統一解釋法律及命令案件」。

當時第4審查庭由大法官吳陳鐶、黃昭元、呂太郎組成，吳為審判長。第四審查庭指出，當主管機關認為政黨的目的或行為，危害中華民國存在或自由民主憲政秩序，可以聲請憲法法庭宣告政黨解散；但聲請要件不備，審查庭得以一致決裁定不受理。因葉方叡的聲請與憲法訴訟法規定不符，審查庭裁定「本件不受理」。