快訊

中和「公公殺媳婦」死者渣男夫可領補償金180萬？法務部說話了

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝光

公公殘殺中和媳婦 傳敏感部位消失還毀容？死者家屬發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

聲請解散政黨非首例 民進黨2022年被他指「違憲」 憲法法庭不受理

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
「白狼」張安樂領導的中華統一促進黨，去年遭外媒披露在台灣為北京宣傳、招募中國間諜，對我國家安全構成威脅。內政部去年向憲法法庭聲請統促黨違憲解散，內政部長劉世芳今下午開記者會攤出蒐集的證據及三大理由，表示8月初將送件給憲法法庭，聲請宣告解散統促黨。記者王宏舜／攝影
「白狼」張安樂領導的中華統一促進黨，去年遭外媒披露在台灣為北京宣傳、招募中國間諜，對我國家安全構成威脅。內政部去年向憲法法庭聲請統促黨違憲解散，內政部長劉世芳今下午開記者會攤出蒐集的證據及三大理由，表示8月初將送件給憲法法庭，聲請宣告解散統促黨。記者王宏舜／攝影

「白狼」張安樂領導的中華統一促進黨，去年遭外媒披露在台灣為北京宣傳、招募中國間諜，對我國家安全構成威脅。內政部去年向憲法法庭聲請統促黨違憲解散，內政部長劉世芳今下午開記者會攤出蒐集的證據及三大理由，表示8月初將送件給憲法法庭，聲請宣告解散統促黨；不過，這不是向憲法法庭聲請解散政黨首例。

2022年憲法訴訟法上路，男子葉方叡認為民主進步黨「違憲」，聲請憲法法庭宣告解散政黨。當時憲法法庭第4審查庭認為葉並非政黨法的主管機關，與聲請要件不符，裁定不受理。

憲法訴訟法規定，司法院大法官組成憲法法庭，可審理「法規範憲法審查及裁判憲法審查案件」、「機關爭議案件」、「總統、副總統彈劾案件」、「政黨違憲解散案件」、「地方自治保障案件」與「統一解釋法律及命令案件」。

當時第4審查庭由大法官吳陳鐶、黃昭元、呂太郎組成，吳為審判長。第四審查庭指出，當主管機關認為政黨的目的或行為，危害中華民國存在或自由民主憲政秩序，可以聲請憲法法庭宣告政黨解散；但聲請要件不備，審查庭得以一致決裁定不受理。因葉方叡的聲請與憲法訴訟法規定不符，審查庭裁定「本件不受理」。

憲法法庭 民進黨 劉世芳

延伸閱讀

內政部提3大理由聲請解散統促黨 劉世芳：8月初函送憲法法庭

內政部：統促黨嚴重危害國家安全 將聲請解散

最高法院出生公民權敗訴…川普欲重審 期限已過

教師解聘、考核辦法退回 國教盟提5大原則：制度絕不能倒退

相關新聞

內政部提3大理由聲請解散統促黨 劉世芳：8月初函送憲法法庭

由「白狼」張安樂領導的中華統一促進黨，去年遭外媒披露在台灣為北京宣傳、招募中國間諜等，對我國家安全構成威脅。內政部去年向憲法法庭聲請統促黨違憲解散，內政部長劉世芳今下午開記者會攤出蒐集的證據及三大理由，並表示8月初會送件給憲法法庭。

政院拍板修法 遺贈稅增「大老婆條款」 防堵拋棄繼承漏洞

行政院院會今天通過遺產及贈與稅法修正草案，送立法院審議。修法主要內容，包括民眾死亡前二年贈與特定親屬的財產，應依受贈財產占總遺產比重，分別由受贈人負擔一定遺產稅，外界稱為「大老婆條款」；配偶受贈擬制遺產視為被繼承人現存財產計算。

徐佳青駁「假考察真觀光」 白委：出國看電影、吃甜點全列機密行程

有關僑委會委員長徐佳青駁斥「假考察真觀光」，民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳今天說，包括觀賞電影大濛、拜訪法國總統府甜點主廚，全部都被徐佳青列為隱藏版行程，然而幾天後就被中央社公開報導，所謂的精簡版跟完整版報告，根本幾乎一模一樣。

年底合併選舉？游盈隆赴中市府拜會 盧秀燕：天塌下來台中會女媧補天

台北市長蔣萬安提議倒閣，台中市長盧秀燕今天上午表示，若倒閣成功解散國會，建議年底合併選舉；中選會主委游盈隆則說，國會解散機會只比「天塌下來」大一點。盧、游今天下午相見歡，盧笑稱若天塌下來台中市會女媧補天，游也誇合併選舉的建議是了不起的洞見。

民進黨：傅崐萁朝野協商飆粗口 流氓行徑癱瘓國政

民進黨發言人林楚茵今天表示，今年度中央政府總預算至今已延宕將近一年，立法院昨天朝野協商，國民黨放任國民黨立法院黨團總召傅崐萁胡作非為，把國會殿堂變鬧劇現場，傅崐萁在協商過程爆粗口，辱罵行政團隊，惡形惡狀，就是不折不扣的國會流氓。

聲請解散政黨非首例 民進黨2022年被他指「違憲」 憲法法庭不受理

「白狼」張安樂領導的中華統一促進黨，去年遭外媒披露在台灣為北京宣傳、招募中國間諜，對我國家安全構成威脅。內政部去年向憲法法庭聲請統促黨違憲解散，內政部長劉世芳今下午開記者會攤出蒐集的證據及三大理由，表示8月初將送件給憲法法庭，聲請宣告解散統促黨；不過，這不是向憲法法庭聲請解散政黨首例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。