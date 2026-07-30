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內政部提3大理由聲請解散統促黨 劉世芳：8月初函送憲法法庭

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳（中）今下午開記者會，攤出蒐集統促會遭大陸滲透的證據及三大理由，並表示8月初會送件給憲法法庭。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳（中）今下午開記者會，攤出蒐集統促會遭大陸滲透的證據及三大理由，並表示8月初會送件給憲法法庭。記者張曼蘋／攝影

由「白狼」張安樂領導的中華統一促進黨，去年遭外媒披露在台灣為北京宣傳、招募中國間諜等，對我國家安全構成威脅。內政部去年向憲法法庭聲請統促黨違憲解散，內政部長劉世芳今下午開記者會攤出蒐集的證據及三大理由，並表示8月初會送件給憲法法庭。

內政部2025年1月召開政黨審議會決議，統促黨長期系統性、組織性為中國在台發展組織、介入選舉等，嚴重危害國家安全及自由民主憲政秩序，因此將由內政部向憲法法庭聲請統促黨違憲解散。同年9月再發新聞稿指出，憲法法庭組成時間未確定，因此將視憲法法庭組成期程及後續發展，依法辦理。同年12月19日，憲法法庭恢復運作。

內政部今辦聲請中華統一促進黨違憲解散記者會，由劉世芳主持。內政部表示，中華民國憲法增修條文第5條明確規定，政黨的目的或其行為，不得危害中華民國之存在或自由民主憲政秩序，有違反者，即違憲，依政黨法第26條規定，對於違憲的政黨應由主管機關內政部檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭解散。經蒐整相關事證，內政部認為該黨之目的及行為，已危害中華民國之存在或對自由民主之憲政秩序。

因此，聲請解散統促黨有三大理由，第一，配合中共在台發展組織，且協助中共認知作戰、滲透基層，引介現役、退役軍人赴中，發展間諜網路，還引入中資介入選舉，協助候選人造勢與賄選，招待選民赴大陸旅遊賄選，發動陳抗妨害候選人選情。及協助中共經營電台傳播認知作戰訊息，並滲透民間社團、宮廟等活動呼應統戰。

第二，跨境鎮壓，噤聲台灣民主，包括何韻詩遭潑紅漆案、台大「中國新歌聲」濺血事件與機場暴力對待黃之鋒案。第三，有多名黨員長期從事組織犯罪，並涉及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」、「國家安全法」、「反滲透法」案件遭起訴；第三，批著政黨外衣，但實際為黑幫犯罪組織。

內政部說明，中華統一促進黨長期系統性、組織性犯罪，重要核心成員屢有涉犯國家安全法、反滲透法、台灣地區與大陸地區人民關係條例、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、組織犯罪防制條例及刑法等情形，已嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性。

內政部說，經蒐整事證完成，8月將向憲法法庭聲請解散統促黨。

內政部今下午舉行聲請中華統一促進黨違憲解散記者會。記者張曼蘋／攝影
內政部今下午舉行聲請中華統一促進黨違憲解散記者會。記者張曼蘋／攝影

劉世芳 國安 統促黨 內政部

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