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徐佳青駁「假考察真觀光」 白委：出國看電影、吃甜點全列機密行程

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
僑委會委員長徐佳青。聯合報系資料照
僑委會委員長徐佳青。聯合報系資料照

有關僑委會委員長徐佳青駁斥「假考察真觀光」，民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳今天說，包括觀賞電影大濛、拜訪法國總統府甜點主廚，全部都被徐佳青列為隱藏版行程，然而幾天後就被中央社公開報導，所謂的精簡版跟完整版報告，根本幾乎一模一樣。

民眾黨立法院黨團前天舉行記者會，點名陸委會與僑委會「假考察真觀光」，徐佳青事後大動作舉行記者會駁斥，她說公開上網的資料都會做隱蔽性處理，以避免中共掌握機密訊息，「怎麼可能把所有行程細節放在上面，讓台灣的敵對國完全不用做功課就能拿到所有資訊。」

針對徐佳青的說法，民眾黨立法院黨團今天再度舉行記者會，民眾黨團總召陳清龍表示，徐佳青宣稱出國考察很有成效，還說要教導民眾黨怎麼當立委，經過民眾黨團向僑委會索資，徐佳青確實在26天內爽遊7國，到底有沒有浪費錢，相信國人自有公評。

陳清龍指出，徐佳青聲稱完整報告涉及機密，然而根據行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點，「各機關以政府經費派赴國外從事考察、進修、研究、實習、視察、訪問、開會、談判及其他公務有關活動之人員，除屬機密性質外，應依本要點規定提出出國報告。」

此外，國發會公務出國報告綜合處理制度與管理機制也載明，「行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點第2點規定，除屬機密性質外，應依規定提出報告；機密性質之報告仍需簽陳機關首長核定，並於簽陳中敘明屬機密理由後由機關收存，不需上傳出國報告資訊網。」

陳清龍表示，現行規定已經講得很清楚，只要經過機關首長核准，機密報告根本不用上傳，徐佳青一方面說有機密，另一方面卻又上傳報告，況且民眾黨團早已查閱完整報告， 「其實只要遮蔽個資根本就可以上傳。」

邱慧洳說，徐佳青的出國考察行程「前有飯局後有電影賞析」，原來這部傳說中的電影是國片「大濛」，明明就是值得向全世界推廣的電影，到底有什麼不可告人之處要列為機密？前總統蔡英文去年也有觀賞大濛，甚至在臉書寫下感觸非常深，「唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去。」

邱慧洳指出，徐佳青還有其他隱藏版行程，包括拜訪法國總統府甜點主廚，「妳在爽玩吃美食，結果台灣人民苦哈哈」，結果徐佳青將其列為隱藏版行程，中央社卻在三天過後就公開報導，「我們也想說有什麼機密，原來是所謂拚美食行程，顯然是有點不可告人。」

陳清龍表示，徐佳青把出國看電影、吃甜點列為機密，事後面對質疑竟然還公然說謊，民眾黨團要求行政院長卓榮泰撤換這種官員，如果徐佳青可以不用進辦公室「單獨出國26天」，那麼也不用等卓榮泰撤換僑委會委員長，乾脆就知所進退好好去環遊世界。

徐佳青 陸委會 民眾黨

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