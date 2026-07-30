理性監督遇綠營網軍攻擊 白營面告蔣萬安：藍營有人護主貼白營標籤

台北市長蔣萬安今率拜會民眾黨團並說明重大法議案與預算。不過，議員陳宥丞提及每當民眾黨提建議，就會有綠營網軍見縫插針，部分藍營甚至護主而在他們身上貼標籤。蔣說，希望維持互動關係，真正受惠的是所有市民。

黨團總召林珍羽質疑，116年度歲出總預算高達2,389.4億元，較上年度成長11.6%，追加減預算也達16億元，市府應說明資金用途。她也點出，每4位市民即有1位65 歲以上長者，重大法案竟缺乏「高齡居住政策」與「社宅高齡退場機制」，要求蔣指派張溫德籌畫高齡友善社宅、青銀共居及轉租照護銜接SOP。

黨團幹事長張志豪不只關注敦北天坑瓦斯外洩事件的處理SOP、消防員額，也談及無菸城市，他和林珍羽同樣點出公園開放式吸菸區的二手菸問題， 並建議參考日本作法，在維護民眾健康的同時，兼顧吸菸者的權益。

議員陳宥丞肯定蔣萬安這4年對於市政熟練程度、回應能力都大幅提升，但他話鋒一轉，今年只要民眾黨提出理性務實的建議，綠營網軍就會見縫插針開始誇大其詞，部分藍營可能是護主，也會在民眾黨議員貼標籤、甚至放謠言。

陳宥丞直言，他贊成藍白在2028有共同的目標，讓百姓有更好的生活，民眾黨4人都承載民意，也是中間選民比較大的投射，希望蔣有必要告訴白營支持者有關自己的想法，另有人請他轉達，蔣市長身邊決策圈可能比較小、包容度可能比較不夠。

蔣萬安回應，民眾黨團在議會監督市政，我們都給予肯定，幾位議員長期關注具體的市政議題，給予很多建議和想法。站在市府、市民的立場，樂見也廣納參考，他希望維持這樣的互動關係，真正受惠的是所有市民。

另外，黃瀞瑩議員揭露北投區石牌某幼兒園發生的重大兒虐案件，竟有8人受害，監視器畫面拍下A生遭反鎖並被教師推壓在地、大腿重壓及狠捏頸部。她說，教育局調查4個月，雖對行為人處40萬元罰鍰及終身不得任教，但對知情隱匿的園長僅罰最低3萬元。

黃瀞瑩現場遞交家長陳情書，要求蔣萬安及林奕華重新檢視事證，並建立兒虐緊急處置與後續處理SOP。另外，她要求市府應加速關渡平原解編與洲美地區納入捷運第一期路網評估。

林珍羽於會後轉述，會中氣氛不錯，蔣萬安很認真聆聽並交辦個案給該負責的局處，例如蔣請林奕華積極處理石牌兒虐案，也請張溫德跨局處溝通處理高齡住宅。

她說，黨團理性看待市府的預算規畫，4件重大法案及預算案部分，只要市府精實地撙節開支，黨團原則上支持大方向，例如社子島徵收等。