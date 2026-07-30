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鄭麗文狠批民進黨「傲慢、遇事耍賴」 被問倒閣話題…她笑而不答

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國民黨主席鄭麗文到雲林和黨員座談，火力全開狠批民進黨執政不力，要黨員齊心合力，守住雲林翻轉南台灣。記者蔡維斌／攝影
國民黨主席鄭麗文到雲林和黨員座談，火力全開狠批民進黨執政不力，要黨員齊心合力，守住雲林翻轉南台灣。記者蔡維斌／攝影

國民黨主席鄭麗文今天參加雲林縣黨部舉辦的兩場選舉懇談會和黨員對話，她火力全開，狠批民進黨不做事又傲慢、耍賴，只會搞大罷免、給毒油，弄得台灣烏煙瘴氣；她除力讚張麗善和張嘉郡，也意有所指要大家不要忘記她也是雲林人，她並從北到南細數盧秀燕等多名女縣市長和立院女戰將，推崇女性執政、問政最給力「100分！」。

鄭麗文今天由雲林縣長張麗善和立委張嘉郡陪同，抵雲林參加國民黨菁英婦女座談及小組長幹部授證，媒體追問對蔣萬安提出倒閣的看法，鄭麗文只笑而不答也不受訪。不過座談間她火力全開，高分貝痛斥民進黨不做事，只會胡搞瞎搞，退稅一萬元是國民黨推的，後來民進黨還不是跟著爽領。

她從財劃法、毒油案斥民進黨遇事耍賴，還搖擺傲慢搞大罷免，弄得整個台灣亂七八糟，幸好國民黨在地方主政，每位縣市長認真為民謀福。她在與婦女座談時更細數女性執政的縣市，從盧媽媽到張麗善無不交出亮眼執政成績，所以現今女力執政最給力。

她在兩場黨員座談，除狠批時政，激勵國民黨士氣，更以張麗善、張嘉郡一棒接一棒，棒棒是強棒讓雲林更好上加好為例，推崇女性執政，更不忘提醒大家她也是「雲林女兒」，言下之意似乎意有所指，卻贏得滿場喝采。

她強調年底這一仗很重要，尤其在媒體生態改變下，報紙、電視式微，網路時代社群經營更重要，因此她要每位小組長幹部當「放送頭」，把國民黨推出的好人選宣傳出去，齊心齊力打贏年底選戰，重點突破守住雲林，攻向南台灣，下架民進黨、賴清德，迎向2028年國民黨全面執政。

國民黨主席鄭麗文到雲林和黨員座談，火力全開狠批民進黨執政不力，要黨員齊心合力，守住雲林翻轉南台灣。記者蔡維斌／攝影
國民黨主席鄭麗文到雲林和黨員座談，火力全開狠批民進黨執政不力，要黨員齊心合力，守住雲林翻轉南台灣。記者蔡維斌／攝影

國民黨主席鄭麗文到雲林和黨員座談，並為各地小組長幹部授證。記者蔡維斌／攝影
國民黨主席鄭麗文到雲林和黨員座談，並為各地小組長幹部授證。記者蔡維斌／攝影

鄭麗文抵雲林和黨員座談，全程不受訪，被追問蒋萬安倒閣之事，她笑而不答快速離去。記者蔡維斌／攝影
鄭麗文抵雲林和黨員座談，全程不受訪，被追問蒋萬安倒閣之事，她笑而不答快速離去。記者蔡維斌／攝影

國民黨主席鄭麗文到雲林和黨員座談，並為各地小組長幹部授證。記者蔡維斌／攝影
國民黨主席鄭麗文到雲林和黨員座談，並為各地小組長幹部授證。記者蔡維斌／攝影

鄭麗文 倒閣 民進黨 盧秀燕 蔣萬安 國民黨 張麗善

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