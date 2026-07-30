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鄭麗文關心熊本強震親赴日台協捐款 陳以信：國民黨、日本近年互動佳

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
日本熊本縣28日發生規模7.1強震，Aeon Mall熊本購物中心大樓嚴重損毀。歐新社
日本熊本縣28日發生規模7.1強震，Aeon Mall熊本購物中心大樓嚴重損毀。歐新社

日本熊本發生規模7.1強震，國民黨主席鄭麗文明日將前往日本台灣交流協會，交付捐款以表慰問，日本駐台代表片山和之將親自接受。國民黨文傳會主委陳以信表示，此舉旨在深化台日情誼與表達關懷，捐款金額則視情況公布，金額非重點，而鄭麗文上任後，也與日本台灣交流協會保持密切互動。

日本台灣交流協會將於明日上午11時45分至中午12時舉行儀式，以中文進行，由片山和之代表出席。

陳以信說，鄭麗文非常關心日本熊本地震的相關事情，除了對日本民眾的關心以外，熊本當地已有很多台灣人，因台積電到該地投資而居住，所以鄭麗文對當地台人的安全，也都表達關心。

陳以信指出，國民黨跟日本這些年其實有經常性的往來，包括日本眾議員、地方議員，自民黨青年局來訪台灣的時候，也都會到國民黨拜會。國民黨跟日本各界近年有非常好的互動關係，鄭麗文上任黨主席之後，也跟日本台灣交流協會保持密切的互動。這次跟日方表示，鄭麗文要捐款來慰問熊本地震的災戶、災民，日方代表表示接受，且也非常重視。

陳以信表示，日本駐台代表片山和之要親自接受鄭麗文捐款，並對外公開此事，屆時鄭麗文會親自過去捐贈。至於捐贈金額多少，陳表示，到明天時再看適不適合對外公開，今天並無相關訊息。

陳以信強調，最重要的是表達對災民的慰問，金額不是重點，關鍵是在於強化台日之間的情誼，在困難的時候展現情誼與關懷，希望當地災民平安，得到慰藉。

鄭麗文 熊本地震 國民黨 日本

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