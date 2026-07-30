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藍傳倒閣禮讓5席不分區？ 許甫痛批：有心人放話挑撥

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾黨松信選區議員參選人許甫。圖／聯合報系資料照片
民眾黨松信選區議員參選人許甫。圖／聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安拋出倒閣，據中國時報報導，藍委要遊說8席民眾黨立委合作，禮讓5席立委席次給民眾黨。對此，民眾黨北市議員參選人許甫今質疑是有心人放話，刻意製造在野合作矛盾，更舉例2011年國親兩黨對於讓不分區的看法，直言不可能接受。

許甫表示，很遺憾有媒體報導稱不具名藍委說，倒閣行動後，國民黨要「讓五席不分區」立委給民眾黨作為補償。他說，這種作法，恐怕在兩個不同主體性的政黨，選民都會難以接受；再者，要如何「讓」，恐怕在體制上也沒有如此設計。

他認為，說穿了，就是有心人士放話，刻意要製造在野合作的矛盾。而這個有心人真的是來自來藍營的立委，還是另有其人，此番言論是在何種語境下出現，都很難還原。

不過，他說，記憶中2011年國親兩黨針對「讓不分區」曾有過以下的公開表態。在2011年時國民黨黨團書記長趙麗雲說，不分區應該要有的民意基礎，而任何一個個人私相授受也好，或者是互相讓來讓去那個方式的操作，在程序上幾無可能存在。

當時，親民黨也表示，爭取區域立委及不分區立委席次，並組成國會黨團的立場及目標絕不改變，不可能接受或要求國民黨不分區名額禮讓或任何交換條件。幾乎系出同源的國親，在15年前都知道讓不分區的，是不可行也違背民意的。

他說，如今一起合作，目標2028政黨輪替的民眾黨、國民黨，主體性更不同，但願意為了更重要的目標努力，那些裝神弄鬼、故意挑撥離間的放話，可以休矣。

許甫 倒閣 蔣萬安

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