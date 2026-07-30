本土社團籲蔣萬安 回市政崗位否則就辭職

台灣北社等多個本土社團今天舉行記者會，呼籲台北市長蔣萬安在凱道集會結束後，趕快回到台北市政府上班。如果蔣萬安有職業倦怠，不想當台北市長，就盡快辭職，專心爭取想要的立委或國民黨主席，對市政無心，也不要把台北市當跳板。

台灣北社等本社團上午在立法院舉行「街頭運動結束、回到市政崗位」記者會，並邀請民進黨籍台北市議員洪婉臻及顏若芳出席。

台灣北社社長羅浚晅表示，台北市民都知道，市長的作戰的崗位是市政，台北市有太多事情需要處理了，尤其是最近的夏莉絲國際幼兒園兒虐事件、萬芳高中爆發狼師，這些都是社會關注的案件，台北市政府哪一件有處理好的。市長最大責任是做好市政，守護市民，人民關心的是市政，期待是改革，不是卸責，呼籲北市府回到市政崗位。

洪婉臻表示，台北市現在路有天坑、溝有山蘇、捷運天花板會漏水，蔣萬安卻只忙著上凱道爭取政治聲量。台北市民要的是一個專職的市長，不是一個兼職的公關長。蔣萬安應回答台北市民「何時要回北市府上班？」

洪婉臻指出，倒閣是立法院及立法委員的職權，遊行是政黨的行為，是國民黨主席應該做的事情。如果蔣萬安搶著做這些事，不好好做台北市長，只想談倒閣、遊行，就請辭掉台北市長，去爭取做國民黨的主席，去爭取當立委，也許會更稱職，不要再佔著茅坑不拉屎。

顏若芳表示，最近的兒虐事件讓人看了非常心疼與難過，但蔣萬安卻為了一支疑涉犯罪的AI深偽影片，非常有擔當要政府衝著他來．她想問蔣萬安，那受害的小朋友跟家長，怎麼沒聽見或看見蔣萬安的擔當，要一肩扛起、徹查到底的決心。