卓榮泰酸倒閣說捧沈伯洋 蔣萬安：卓也說過20%毒油不用下架

台北市長蔣萬安喊出倒閣，行政院長卓榮泰今指，倒閣是立法院的工作，解散國會是總統職權，如果台北市長都在想其他事，身為台北市民的他認為民進黨立委沈伯洋是優秀的市長人選。蔣中午到議會民眾黨團拜會後回應此事，「卓院長也說過，20%的毒油不用下架。」

台中市長盧秀燕稱，若倒閣成功、國會解散，她建議將立法委員選舉和年底的地方大選合併。蔣萬安說，他的態度是必須國民黨團內部充分討論、形成共識，也要加上民眾黨團的支持同意，缺一不可，才有可能討論下一步。

蔣萬安也強調，如果這一次能對不信任案通過各項門檻，後續當然就會讓立委選舉和總統選舉脫鈎，這也會成為總統任期期中選舉，加大國會對於總統監督的力量。

北市副發言人魏汶萱回應，卓榮泰有把行政院長的工作做好嗎？有替人民把關好食安嗎？有把毒油案真相交代清楚了嗎？20%專家會議過程說清楚了嗎？如果卓院長願意負起政治責任，還需要討論倒閣嗎？

另外，北市聯醫因應市民食用油品疑慮，今起起開設「食用油品健康諮詢門診」，媒體問及沒人去，會擔心浪費醫療資源？蔣萬安說，因為與家長座談時，有家長提到非常擔心，包括他們的孩子都需要相關的健康檢查，所以院方提供諮詢門診，讓心情焦慮、不安的家長能夠有一個專業諮詢的管道。