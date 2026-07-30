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陸委會媒宣費遭全刪 翁曉玲：許多民眾認為我做得很好
國民黨立委翁曉玲今天表示，立委職責就是嚴審預算，更何況有非常多民眾認為，她刪掉陸委會媒宣費做得很好。
針對翁曉玲提案刪除陸委會媒體宣傳費1295萬元，陸委會副主委梁文傑批評翁曉玲一張嘴可以抵抗過中共的宣傳。
翁曉玲指出，梁文傑不是說她一張嘴可以抵抗過中共的宣傳，既然如此，陸委會就不需要媒宣費。陸委會在民進黨政府執政這10年裡，毫無作為，兩岸所有的交流、溝通、協議、司法互助等重要的議題，都沒有進展，還要這樣的機關做什麼。
翁曉玲表示，陸委會只會恐嚇台灣民眾，不了解中國大陸現在發展狀況，是井底之蛙。假設國人真的在對岸有失聯情況，他們有伸出援手幫忙嗎？他們現在有適合的管道與中國大陸交涉嗎？完全沒有。
翁曉玲說，她所刪的預算，是民進黨政府胡編亂編與不合理的預算，身為中華民國立法委員，善盡她的職責，就是嚴審預算，相信這是民眾所期待的，更何況有非常多民眾都認為她刪掉陸委會媒宣費做得很好。
翁曉玲表示，她會以這樣的態度，嚴審各個部會預算，畢竟現在所有的預算，都是人民辛苦繳的納稅錢，每一筆錢都要用在刀口上。梁文傑只有一張嘴，沒有看到有任何實際作為，這樣的政務官，當然要用嚴格的預算審查制裁。
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