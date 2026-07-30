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蕭副總統：少子化衝擊勞動力 育兒政策需全民支持

中央社／ 台北30日電

副總統蕭美琴今天表示，台灣自2020年進入人口負成長，少子女化與高齡化已對未來勞動力結構形成風險。總統召開「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議，宣示育兒政策從過去以補助為主，全面擴展至公眾、企業及產業共同支持。

蕭副總統上午出席「2026企業永續．友善家庭實戰年會」，她致詞表示，友善家庭職場不僅關係國家整體發展，也與國人身心健康、人口與勞動政策，以及企業未來競爭力息息相關。

她說，近來經常在不同場合談到「韌性」的重要性，不僅國家防衛與經濟供應鏈需要韌性，家庭與職場同樣需要。

蕭副總統表示，台灣除了面對科技浪潮，也同時面臨少子女化與高齡化的雙重考驗。自2020年起，台灣人口進入負成長階段，未來整體勞動力結構也面臨新的結構性風險。她參訪各地產業時，經常聽到業界反映人才短缺，因此政府與企業都必須正視這項挑戰。

她說，如果企業無法提供足以抗衡社會壓力的支持體系，人才流失也將成為企業無法迴避的風險。

蕭副總統指出，過去社會常把照顧孩子視為家庭或個人的責任，但這樣的觀念正逐漸改變。政府推動「0到6歲國家一起養」，就是因為育兒重擔不應只由父母承擔，而需要企業、社會與國家共同支持。

她表示，許多年輕人在生育年齡時，也正處於職涯起步、為事業與夢想奠定基礎的階段。從國家與社會角度來看，應協助年輕人不必在家庭與工作之間選擇，因此需要產官學研各界相互補位，共同回應育兒家庭的需求。

蕭副總統指出，總統今年召開「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議，宣示育兒政策將從過去以補助為主，全面擴展至公眾、企業及產業共同支持。除推動相關18項政策外，仍有許多工作需要民間與政府攜手完成。

她並分享近期參訪傳統產業及竹北傳統市場的觀察。她說，有企業導入人工智慧（AI）與新科技，同時設置托育中心及健身房支持員工，托育服務也嘉惠附近社區家庭。市場改造後增設育嬰哺乳室，提供哺乳媽媽舒適空間。

蕭副總統表示，這些案例顯示，除了政府制度支持，企業與公共空間也能透過友善設施照顧育兒家庭。有些企業陷入照顧員工和人力短缺的難題，大型企業和中小微型企業所面臨的困境也不盡相同。如何調整工作模式、共同支持育兒家庭，仍有賴政府、企業與社會共同攜手面對。

少子化 勞動力 蕭副總統

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