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民進黨：傅崐萁朝野協商飆粗口 流氓行徑癱瘓國政

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，傅崐萁朝野協商飆粗口，流氓行徑癱瘓國政。圖／聯合報系資料照
民進黨表示，傅崐萁朝野協商飆粗口，流氓行徑癱瘓國政。圖／聯合報系資料照

民進黨發言人林楚茵今天表示，今年度中央政府總預算至今已延宕將近一年，立法院昨天朝野協商，國民黨放任國民黨立法院黨團總召傅崐萁胡作非為，把國會殿堂變鬧劇現場，傅崐萁在協商過程爆粗口，辱罵行政團隊，惡形惡狀，就是不折不扣的國會流氓。

林楚茵指出，針對國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰及相關人員法定薪資的荒謬內容，行政院秘書長張惇涵提出說明，傅崐萁當場爆粗口，持續辱罵，朝野協商變成叫罵現場，國會是人民監督政府的重要殿堂，不是傅崐萁逞兇鬥狠的地方，身為在野黨總召出口成髒，毫無高度，玷汙國會殿堂。

林楚茵說，行政院院本部預算，扣除法定支出、人事費及設備投資後，真正可運用業務費僅約3.6億元，國民黨立委提出的刪減及凍結金額高達7.6億元，連可運用的業務費都超額刪凍，擺明要刪到負數，讓行政院不能做事。

林楚茵表示，國民黨團修改提案，將無人載具產業發展統籌型計畫的年度預算，由凍結改為全數刪除，不分軍用、民用無人載具一律砍光，擺明只要是台灣的無人機產業，國民黨通通不允許政府支持。

傅崐萁 朝野協商 民進黨

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