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回響 季連成：每校增校安人員 軍警退休、教官回任皆可

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院政務委員季連成（右）。記者黃婉婷／攝影
行政院政務委員季連成（右）。記者黃婉婷／攝影

行政院政務委員季連成今天表示，與教育部討論後，提出新校安制度，未來每校預計增加兩位至三位校安人員，可能由軍警退休、教官回任，或一般民眾擔任，但須通過體力測驗與反毒培訓，協助教職員掃毒等校安工作。

行政院院會今天聽取毒品及毒駕防制執行概況與策進報告，季連成指出，打擊掃毒，是政府持續且堅定的重要政策，永遠不會鬆懈，政府設定四道防線，第一道防線為海外源頭打擊，整合所有海外情資，針對敏感國家增加派駐國外秘書，整合情資與境外阻斷；第二道防線由海巡署負責海上查緝，增加科技執法與情資整合，在24浬甚至公海就能查緝，在海上阻斷毒品。

季連成表示，第三道防線為海關總署查緝重大郵包，增加海關人力與緝私犬，在國境邊境進行詳盡阻攔工作。第四道防線是各地檢署檢察官整合憲兵、警察、海關與海巡進行掃毒，針對藥頭、製毒工廠、源頭原料及毒駕查緝；經兩個月密集查緝，毒駕發生率降至33%，未來會加強警察單位查緝技巧與安全作為。

針對校園反毒，季連成說，這是重中之重，校內方面將尊重學校自主權、師生教授權與輔導權前提下，加強校安與輔導工作。因應教官退出校園，他與教育部討論後，決定尊重教育部新校安制度，未來每校預計增加兩位至三位校安人員，可能由軍警退休、教官回任，或一般民眾擔任，但須通過體力測驗與反毒培訓。

季連成說，新校安人員角色是協助教職員掃毒等工作，而非第一線，與先前所提的第五級保全一致，尊重教育部的政策。

季連成表示，已針對全國3600多所學校周邊，找出9100多個治安熱點，包含學生易聚集處、八大行業及校外宿舍等，由警察單位綿密巡查，結合家庭、社區與學校力量，共同推動校園掃毒工作。

季連成指出，教育部已通令各校，利用暑假做好掃毒準備，包含宣導與宣教，針對電子煙問題，待立法院通過菸害防制法後，學校將有法源依據沒入、保管，請警方處理。

針對校園防堵電子煙害，教育部特教司專委鄭文瑤說，配合菸害防制法修法，學校若查獲學生攜帶或使用電子煙，依照高中職等以下學校電子煙處遇流程，進行校安通報，提報衛生單位查處，通知學生父母或監護人到學校辦理戒菸教育、輔導關懷跟轉介措施。

季連成 校安 教官

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