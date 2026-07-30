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卸任後出國當哈佛學人？陳其邁：政壇最不缺謠言

中央社／ 高雄30日電

遭指卸任後可能出國當「哈佛學人」的高雄市長陳其邁今天說，市長最重要是做好市政，政壇最不缺謠言，這不是市民要看到的事。做實事、腳踏實地做好市政，這是對自己的要求。

媒體報導，媒體工作者王淺秋指有傳聞稱陳其邁卸任後可能出國當「哈佛學人」。

陳其邁接受媒體聯訪表示，大家最關心食品安全問題，中央政府與地方能共同合作，有些制度性改革，都須即刻進行，「與其每天在那邊一下要接閣揆，一下又要去哪裡，講一些有的沒的」，這不是市民要看到的事。

他說，食安問題是否有落實自己工作，相關法規是否有哪些不足，民眾期待市長講這些，不期待市長每天講其他政治議題，「每天都在做一些政治性的發言，我覺得這對台灣的食安一點幫助都沒有。」

陳其邁 哈佛 出國

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