聽新聞
0:00 / 0:00
卸任後出國當哈佛學人？陳其邁：政壇最不缺謠言
遭指卸任後可能出國當「哈佛學人」的高雄市長陳其邁今天說，市長最重要是做好市政，政壇最不缺謠言，這不是市民要看到的事。做實事、腳踏實地做好市政，這是對自己的要求。
媒體報導，媒體工作者王淺秋指有傳聞稱陳其邁卸任後可能出國當「哈佛學人」。
陳其邁接受媒體聯訪表示，大家最關心食品安全問題，中央政府與地方能共同合作，有些制度性改革，都須即刻進行，「與其每天在那邊一下要接閣揆，一下又要去哪裡，講一些有的沒的」，這不是市民要看到的事。
他說，食安問題是否有落實自己工作，相關法規是否有哪些不足，民眾期待市長講這些，不期待市長每天講其他政治議題，「每天都在做一些政治性的發言，我覺得這對台灣的食安一點幫助都沒有。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。