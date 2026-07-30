政院拍板修法 遺贈稅增「大老婆條款」 防堵拋棄繼承漏洞

行政院院會今天通過遺產及贈與稅法修正草案，送立法院審議。修法主要內容，包括民眾死亡前二年贈與特定親屬的財產，應依受贈財產占總遺產比重，分別由受贈人負擔一定遺產稅，外界稱為「大老婆條款」；配偶受贈擬制遺產視為被繼承人現存財產計算。

財政部次長陳勇勝說，遺贈稅屬於機會稅，受惠人數隨每年度死亡者人數不同，會有不同金額和人數，修法是保障財產，合理課稅。

這項修法源自憲法法庭2024年判決，這起釋憲案，一名陳姓男子除原配，婚生子女外，還有一名6歲非婚生子女。陳男去世前一年，將市價3億元股票贈與原配，因屬死亡前兩年贈與，納入遺產總額課稅，遺產稅總額達5700萬元，因原配拋棄繼承，導致女童承擔千萬遺產稅。

修法前，納稅義務人為遺囑執行人、繼承人及受遺贈人、遺產管理人，應納稅額為全案遺產稅額。修法後，遺產區分為擬制遺產與其他遺產，被繼承人死亡前兩年內贈與特定親屬的財產，將視為擬制遺產，受贈者須按其受贈財產占遺產總額的比例，繳納相應的遺產稅。

草案另增訂遺囑執行人得代納稅義務人申報、繳納及申請復查；增訂溯及適用條款，避免修法完成前，被繼承人配偶藉學習模仿，藉拋棄繼承規避擬制遺產稅額。

財政部以一家四口為例，被繼承人死亡，繼承人為配偶及兩名子女，遺產總額5000萬元，包含配偶受贈的擬制遺產1000萬元及其他遺產4000萬元，應納稅額為200萬元。

修法前，配偶、子女共負擔200萬元稅額，填發一張遺產稅繳款書；修法後，將按受贈比例分別發單。在擬制遺產部分，配偶作為受贈人，應納稅額為200萬乘1000萬，然後除以5000萬，即40萬元；其他遺產部分，納稅義務人為包括配偶、子女在內的繼承人，應納稅額為200萬乘以4000萬，然後除以5000萬，即160萬元。

對於配偶受贈擬制遺產是否視為被繼承人現存財產計算扣除數額，修法前未納入，修法後明確納入計算。至於財產是否作為履行民法給付義務財產，修法前後均未採納，因財產已在配偶名下。

為便利民眾繳納稅款，分期繳納部分，修法前應納稅額須在30萬元以上案件可申請，修法後不限金額；未如期繳納，對所餘稅款一次發單的規定，由原先的函釋位階提升至入法；分期利息的利率基準，由依變動後利率為準，修正為依各年度1月1日利率為準。

實物抵繳部分，多數決遺產存款繳稅範圍，修法前為全案遺產稅額，修法後明確區分，得抵繳其他遺產稅額，但不得抵繳擬制遺產稅額；修法增訂徵收期間起算日於分期後，將以變更繳納期間屆滿次日起算。