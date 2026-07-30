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政院：特搜隊待命 接獲請求4小時內就可馳援熊本
熊本地震引發各界關注，行政院今天表示，行政院長卓榮泰在地震第一時間就請消防署特搜隊整備待命，只要接到外交部通知以及日方正式請求，特搜隊可以在4小時內出發馳援熊本。
日本熊本縣28日下午4時27分發生一起規模7.1地震、最大震度7、震源深度10公里的地震，震後餘震不斷，不僅有房屋倒塌，也引發火災。
行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，卓榮泰在地震第一時間就請消防署特搜隊整備待命，消防署也啟動機制，包含台南、新竹、嘉義以及與熊本結為姊妹市的高雄市特搜隊從第一晚就開始待命，後續只要接到外交部通知與日方的正式請求，特搜隊可以在4小時內出發前往日本救援。
李慧芝表示，面對天災，台灣跟日本始終互相守護，雙方會保持聯繫並提供日本及時協助，也希望相關災區可以儘速復原。
另外，外交部今天宣布8月1日起針對熊本地震開設賑災專戶，提供民眾捐款，李慧芝表示，卓榮泰高度關切當地災情，預計以個人身分捐贈新台幣20萬元賑災。
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