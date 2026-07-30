毒駕查緝暴增181% 蘇俊賓籲中央補足3大人力缺口

全國加強查緝毒品及毒駕後，案件數明顯攀升，也讓第一線執法量能面臨考驗。桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會指出，目前偵查、後勤及校園輔導3大面向都出現人力缺口，呼籲中央盡速補強。行政院長卓榮泰承諾，將協調相關部會全面檢討改善。

蘇俊賓表示，據法務部統計，2025年毒品施用人數較2017年減少約1.2萬人，但這項數據僅供參考，未必反映實際情況。今年1至5月全國毒品查獲人數較去年同期增加21%，毒駕案件更增加181%，各縣市都有相同趨勢，未必代表涉毒人口一年內暴增，而是過去受限檢驗量能，許多黑數未被發現，如今查緝及快篩工具到位，數字才逐漸接近真實情況。

他認為，現階段應優先補足檢驗量能，待黑數逐步浮現後，再觀察案件是否收斂，才是真正反映毒品問題改善。

蘇俊賓表示，自5月中旬預防性羈押機制上路後，檢警工作量大幅增加，桃園地檢署至今已羈押119人，甚至曾一天聲押近18件案件，值班檢察官忙到凌晨。桃園、中壢等重點分局偵查人力長期不足，招募困難，形成惡性循環，建議中央透過制度調整及獎勵機制，改善重點地區人力短缺問題。

蘇俊賓說，毒駕案件增加也衍生後勤壓力，目前各縣市拖吊保管場接近飽和，雖然拍賣公告期限將由3個月縮短為1個月，但後續拍賣、公告及跨縣市移置保管等配套，也應儘速建立完整機制。

蘇俊賓表示，校園毒品防制同樣面臨人力不足。桃園已針對高關懷學校增加輔導人員編制，但受限薪資及工作條件，仍招不到具心理輔導專業的人才，目前只能由警察局少輔會支援，並非長久之計，建議教育部重新檢討校園輔導人員的工作條件與職責設計，提升留任誘因。

行政院長卓榮泰回應，將請內政部、法務部、衛福部及教育部全面檢討毒品防制相關人力、設備及經費配置，針對前端偵查、毒品檢驗、查扣車輛處置及校園先期輔導等面向補強，行政院也將全力支持跨部會協調。

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