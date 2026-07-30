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會晤賴總統 薛瑞福：因應中國大陸對台施壓 願協助台灣國防安全合作

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統今天接見印太安全研究所（IIPS）主席薛瑞福（Randall G. Schriver）訪團。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見印太安全研究所（IIPS）主席薛瑞福（Randall G. Schriver）訪團。圖／總統府提供

賴清德總統今天表示，為了持續提升自我防衛能力，政府推動採購無人載具的特別預算，要建立無人機攻防體系。台灣十分期待與美國持續強化國防合作，從軍事採購邁向共同研發、共同生產的夥伴關係，為國際的和平穩定貢獻更大力量。

賴總統是在接見印太安全研究所（IIPS）訪問團時，作了以上表示。印太安全研究所主席薛瑞福率團訪台，賴總統說，感謝薛瑞福一來到台灣，即向社會大眾說明，台灣必須建置屬於自己的無人機體系。訪賓了解台灣堅定維護國家安全，以及印太和平穩定的意志。台灣今年國防預算按照北約標準已經超過GDP3%，預計在2030年前達到GDP5%。

賴總統表示，為了持續提升自我防衛能力，政府先前積極提出國防特別預算，現在繼續推動採購無人載具的特別預算，要建立無人機攻防體系。台灣十分期待與美國持續強化國防合作，從軍事採購邁向共同研發、共同生產的夥伴關係，為國際的和平穩定貢獻更大力量。

賴總統指出，台美不僅在安全議題上關係密切，在繁榮發展上也是密不可分，現在美國已是台灣第一大貿易夥伴，台灣是美國第四大貿易夥伴；目前美國已有25個州及關島在台灣設立辦事處，台灣在美國第14個辦事處也即將在亞利桑那州鳳凰城設立。

薛瑞福表示，每年率團訪問台灣，不僅能夠了解當前情勢，也能觀察台灣一年來的發展與進步。這次來訪，見證台灣經濟更加強勁、美台貿易關係更加穩固且更具韌性，台灣的國防及海巡力量也持續提升，更足以因應當前所面臨的挑戰，這些成果都仰賴總統的領導力及政府團隊的努力。

薛瑞福說，我們仍看到中國大陸持續對台施加壓力，包括軍事恫嚇、脅迫及日益加劇的法律戰，企圖持續壓縮台灣空間。訪問團希望了解如何成為台灣更好的夥伴，協助因應相關挑戰，持續深化台灣經濟、台美貿易關係及台灣國防安全等各項合作。

薛瑞福 中國大陸 對台

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