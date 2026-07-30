賴總統批年度預算未過 無人機權責不應混淆

總統賴清德今天批評，今年年度預算到7月底仍未通過，政黨競爭難免，但人民與國家利益不能被破壞；他也表示，國防自主無人機採購應由需求單位國防部主管，經濟部負責產業扶持，立法院不應刻意混淆權責。

賴總統今天接見「社團法人中華民國全國中小企業總會第16屆理監事及關懷中小企業基金會第7屆董事」，他致詞表示，台灣高科技產業與半導體供應鏈在世界占有一席之地，但真正支撐台灣經濟的「護國群山」，是全台171萬家中小微企業，撐起全國逾8成就業機會。

賴總統說，面對全球供應鏈重組、AI數位革命及淨零碳排要求，中小微企業展現創新精神，不僅穩定國內經濟，也讓台灣製造與台灣品牌在國際市場發光發熱；唯有壯大中小微企業，台灣經濟才能立於不敗之地。

他表示，政府已推動「中小微企業多元振興發展計畫」，每年編列逾新台幣100億元，上任至今已提供35萬家企業諮詢輔導，創造112.77億元產值。行政院目前也正跨部會研議，大幅修正「中小企業發展條例」，提升為「中小微企業轉型升級發展條例」，納入金融支持、租稅優惠、研發補助、人才培育及設備汰舊換新等政策工具，草案預計9月送立法院審議。

賴總統並以台韓產業競爭為例表示，過去台灣社會常問「韓國能，為什麼台灣不能」，但現在韓國社會也開始討論「台灣能，為什麼韓國不能」。他指出，韓國推動風力發電的時間比台灣早，但台灣目前風力發電裝置容量已居全球第5，年發電量超過100億度，韓國成果卻僅達原定目標約5%至10%；其中一項重要原因，就是台灣政府與產業界站在一起，政府成為產業發展的後盾。

談及AI新十大建設，賴總統表示，政府將推動算力中心、資料中心、人才培育及區域均衡等基礎建設，並聚焦矽光子、量子運算及機器人3項關鍵技術，目標在2040年前培育至少50萬名AI應用人才，並協助100萬家中小微企業數位轉型。

賴總統說，無人機也是機器人產業的一環，未來台灣基礎工業及中小微企業應融入無人機與國防自主產業鏈，一方面創造經濟價值，一方面報效國家。政府持續推動無人機相關政策，就是希望同時兼顧國家安全與產業發展。

賴總統隨後批評，今年度預算到7月底仍未通過，他曾任4屆立委，民進黨執政與在野時他都當過黨團幹部，「真的沒有看過現在立法院這樣」。他說，民主政治難免有政黨競爭，但人民利益與國家利益不能被破壞。

賴總統表示，無人機產業的發展條例，上次國防特別預算被全數刪除，但政府沒有放棄，因為無人機對台灣非常重要，因此再提出2100億元國防自主無人機採購特別條例。

他指出，行政院版本由國防部擔任主管機關，因為無人機需求來自國防部，經濟部則是產業扶助機關；但在野黨版本卻要將相關經費編列在經濟部，然而經濟部的任務是協助產業發展，並非採購無人機。

賴總統說，政府上任後已規劃442億元，扶植中小微企業發展無人機產業，但在野黨如今又提案刪除這筆6年期經費，讓人「真的不知道要怎麼講」。