立委質疑中聯案專家會議 石崇良：可將資料交檢調

國民黨立委陳菁徽、王育敏今天在立法院質詢，要求公布訂出中聯油脂案含量20%下架標準的專家會議紀錄與學者名單。衛福部長石崇良表示，若認為會議有護航嫌疑，可將資料交送檢調調查。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查法案，並邀石崇良專題報告，並備質詢。

針對中聯油脂案，陳菁徽質詢表示，大家想知道20%的下架標準怎麼訂出來的、會議紀錄在哪裡、參加的人有誰。她並質疑，檢方認為中聯公司有串證之虞，但為什麼在衛福部的相關會議中，會有後來遭到收押的中聯油脂公司列席。

石崇良說明，專家會議有兩段，其中因為7月1日已實地查廠，中聯提出希望復工，因此當然要請中聯來報告製程，經專家會議討論決定不能復工。程序完全正當，中聯也沒有參與討論20%的下架標準；至於後續檢方聲押，「那是另外一件事情」。

陳菁徽追問，若自己索資，衛福部是否願意提供其他專家學者的姓名與背景；並質疑衛福部如果有專家學者背景，為什麼沒辦法出示。

對此石崇良說，是否對外提供與會人員姓名，希望能再徵詢委員的意見。這個事件已經過度政治化，衛福部必須要讓這些委員不要受到其他干擾，否則未來要做重大決定的時候，會很難找委員。

王育敏也質詢，這次最大錯誤就是含問題油品20%以下的加工食品不用全面性下架，外界至今持續質疑出席會議的專家學者有誰。應該公布會議過程所有的錄音檔，讓大眾知道決策形成的過程、出席的人有誰；且若會議中，有人護航業者，基於擔心業者的生意受影響，才說免下架，就應該追究。

對此石崇良回應，現在不需要獵巫。但如果立委認為過程中會有護航嫌疑，可以把這些資料交送檢調調查。

國民黨立委邱鎮軍質詢時播放「油不得你」影片，詢問石崇良是否認同影片內容。對此石崇良強調程序正義的重要性表示，這個製造的程序就是錯誤的，所以根本不值得討論內容。