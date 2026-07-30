影／蔣萬安拋「倒閣」議題 卓榮泰：台北市長有台北市長該做的事情

台北市長蔣萬安日前拋出「倒閣」議題，昨天又點名高雄市長陳其邁接任閣揆，行政院長卓榮泰今天出席「西拉雅族民族核定暨正名宣告典禮」前受訪表示，台北市長有台北市長該做的事情，如果台北市長專門在想其它的事情，那他身為一個台北市的市民，也會認為沈伯洋是優秀的台北市長人選。

卓榮泰表示首先要謝謝蔣萬安在國人面前公開地讚揚高雄市長陳其邁，如果說地方的首長能在地方把食安工作做好、把關的工作做好，值得其他地方的首長學習，所以也希望蔣萬安能多學習。卓榮泰強調倒閣是立法院的工作，解散國會是總統的職權，台北市長有台北市長該做的事情，如果台北市長專門在想其它的事情，那我身為一個台北市的市民，我也會認為，沈伯洋是優秀的台北市長的人選。