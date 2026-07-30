內政部：統促黨嚴重危害國家安全 將聲請解散

內政部今天說，中華統一促進黨長期系統性、組織性犯罪，重要核心成員屢涉犯國家安全法、兩岸條例、選罷法等，嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性。經蒐整相關事證，將向憲法法庭聲請解散統促黨。

內政部發布中英文採訪通知，下午4時將舉行聲請中華統一促進黨違憲解散記者會，由內政部長劉世芳主持。

內政部說明，中華統一促進黨長期系統性、組織性犯罪，重要核心成員屢有涉犯國家安全法、反滲透法、台灣地區與大陸地區人民關係條例、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、組織犯罪防制條例及刑法等情形，已嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性。

內政部說，經蒐整事證完成，將向憲法法庭聲請解散統促黨。

內政部2025年1月2日召開政黨審議會決議，統促黨長期系統性、組織性為中國在台發展組織、介入選舉等，嚴重危害國家安全及自由民主憲政秩序，因此將由內政部向憲法法庭聲請統促黨違憲解散。

內政部2025年9月透過新聞稿指出，由於1月23日修正公布的憲法訴訟法正在釋憲，且憲法法庭組成時間未確定，因此將視憲法法庭組成期程及後續發展，依法辦理。

2025年12月19日，憲法法庭恢復運作。