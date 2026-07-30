快訊

「四貸同堂」資金還撐著！銀行主管揭：早留好利息長期抗戰 轉進0050

熊本強震後1.5小時永旺突爆炸釀死傷！專家揭致命時間差

熊本AEON氣爆困住貓咖！「Cat Café MOFF」25隻貓奇蹟生還 貓咪現況網看哭

內政部：統促黨嚴重危害國家安全 將聲請解散

中央社／ 台北30日電

內政部今天說，中華統一促進黨長期系統性、組織性犯罪，重要核心成員屢涉犯國家安全法、兩岸條例、選罷法等，嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性。經蒐整相關事證，將向憲法法庭聲請解散統促黨

內政部發布中英文採訪通知，下午4時將舉行聲請中華統一促進黨違憲解散記者會，由內政部長劉世芳主持。

內政部說明，中華統一促進黨長期系統性、組織性犯罪，重要核心成員屢有涉犯國家安全法、反滲透法、台灣地區與大陸地區人民關係條例、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、組織犯罪防制條例及刑法等情形，已嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性。

內政部說，經蒐整事證完成，將向憲法法庭聲請解散統促黨。

內政部2025年1月2日召開政黨審議會決議，統促黨長期系統性、組織性為中國在台發展組織、介入選舉等，嚴重危害國家安全及自由民主憲政秩序，因此將由內政部向憲法法庭聲請統促黨違憲解散。

內政部2025年9月透過新聞稿指出，由於1月23日修正公布的憲法訴訟法正在釋憲，且憲法法庭組成時間未確定，因此將視憲法法庭組成期程及後續發展，依法辦理。

2025年12月19日，憲法法庭恢復運作。

統促黨 內政部 國家安全

延伸閱讀

道交條例三讀 內政部：杜絕毒駕儘速完成配套執行

拒收傳票拘提林雪峰連夜發監引熱議 反滲透法判刑定讞嘉義首例

接受中資介選 林雪峰判4年定讞 遭拘發監

蔣萬安提倒閣　盧秀燕：若倒閣成功建議年底立委合併選舉

相關新聞

【重磅快評】轟蔣萬安能為徐佳青出訪26天的報告加分？

僑委會委員長徐佳青砲火四射，儘管身陷出國考察26天卻有五頁報告的爭議中，她卻大放厥詞批台北市長蔣萬安是「馬英九負1.0」，倒閣關台北市長什麼事，還對「索資佛地魔的師傅」封號自鳴得意；只是昔日徐緊盯官員出國考察，憲政議題更無僑委會，行政院秘書長張惇涵提醒蔣要做好市長工作，是不是也該提醒徐服務好僑胞與台商，開轟台北市長並非僑委會的工作？

卓榮泰回應倒閣：倒閣是立法院的工作 解散國會是總統職權

對於台北市長蔣萬安提出倒閣，行政院長卓榮泰今天表示，倒閣是立法院的工作，解散國會是總統職權，如果台北市長都在想其他事，身為台北市民，他也會認為民進黨立委沈伯洋，是優秀的台北市長人選。

影／蔣萬安拋「倒閣」議題 卓榮泰：台北市長有台北市長該做的事情

台北市長蔣萬安日前拋出「倒閣」議題，昨天又點名高雄市長陳其邁接任閣揆，行政院長卓榮泰今天出席「西拉雅族民族核定暨正名宣告典禮」前受訪表示，台北市長有台北市長該做的事情，如果台北市長專門在想其它的事情，那他身為一個台北市的市民，也會認為沈伯洋是優秀的台北市長人選。

立法院教育及文化委員藍綠爭執 李洋尷尬無奈夾中間

立法院教育及文化委員會上午審查「電子競技運動發展基本法草案」及「電子競技運動促進法草案」，由於兩黨立委對於是否訂立專法立場不同，會議一開始藍綠委員就針對程序問題不斷爭執，更對於是否讓運動部長李洋上台報告以及如何報告爭吵不停。

檢舉新竹球場案4年才收監院報告 藍批綠犯錯免負責成常態：剩倒閣一路

台北市議員楊植斗今表示收到監察院對於他2022年檢舉時任新竹市長林智堅重建新竹棒球場一案，隔了4年才收到監察院通知認定新竹市政府有嚴重違失，楊痛批，時光飛逝，林智堅退出政壇，監察院長陳菊也因病請辭院長，都無法追究責任，犯錯不用負責已成為民進黨執政下常態，倒閣反而成為眼下唯一的路。

蔣萬安提倒閣 陳時中：大家責任不同 別限於政治口水

對於台北市長蔣萬安提出倒閣看法，行政院政務委員陳時中今天說，政治歸政治，專業歸專業，大家責任不同，蔣萬安責任在市政，閣員是要依法行政，將事情做好，其他事情就接受公評，不該陷於政治口水中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。