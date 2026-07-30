【重磅快評】轟蔣萬安能為徐佳青出訪26天的報告加分？

僑委會委員長徐佳青砲火四射，儘管身陷出國考察26天卻有五頁報告的爭議中，她卻大放厥詞批台北市長蔣萬安是「馬英九負1.0」，倒閣關台北市長什麼事，還對「索資佛地魔的師傅」封號自鳴得意；只是昔日徐緊盯官員出國考察，憲政議題更無僑委會，行政院秘書長張惇涵提醒蔣要做好市長工作，是不是也該提醒徐服務好僑胞與台商，開轟台北市長並非僑委會的工作？

蔣萬安最近頻頻引領議題，徐佳青大概覺得刺眼，開記者會反擊民眾黨團對她海外考察的指控外，還加碼砲轟蔣萬安；針對蔣提及倒閣等相關言論，徐質疑蔣既非立委、黨團幹部也不是黨主席，「用什麼資格來提倒閣」，蔣自己的市政工作不好好做，卻管到立法院。

至於外界關注她出國26天花費巨額預算卻僅繳回5頁報告，她卻不提考察成果，只說她是一人獨訪7國，坐經濟艙，只是憂心個資外洩，沒將細節上網，「不讓敵國不用做功課就能拿到個資」，批白委未先做功課與索資就抹黑，「若不知怎麼當立委，我可以教」。談到索資，她大讚台北市議員簡舒培，簡曾是她的助理，自己對「索資佛地魔的師傅」這個頭銜深感榮幸。

徐佳青拿個資外洩搪塞「出國26天、繳5頁行程報告」的質疑，如果理由成立，是不是日後各單位的出國考察報告都能比照？政府的報告若要隱去個資或涉及機密不願公開的內容，處理的方式很多，最常用的是遮蔽處理，直接以黑色或白色方塊覆蓋，也可利用軟體將敏感文字徹底刪除，轉為隱碼作去識別化處理，還可以限制公開、限場閱覽等，絕非拿行程報告即可交差。

別忘了，徐佳青過去擔任民代時，除了索資出名，更常緊盯官員出國考察，曾多次針對市府官員出國考察報告進行嚴格審查，批評市府許多出國考察是「假考察、真觀光」，報告流於敷衍、缺乏實質建議與成效，當時所持立場是「公家機關沒有什麼資料是不能給民代看的」；如今徐貴為僑委會委員長，出國26天、跑了7個國家，卻只交出5頁報告，徐議員和徐委員長未免差太大了。

最好笑的是，徐佳青怒嗆白委「不會當可以教你們」。但過去徐議員監督市政常凸槌，根據台北市議員游淑慧的整理，徐指控時任勞工局長蘇盈貴「周周休三天」、「9月只上班12天」，事實卻是她將例假、公假、補休及出國公差混合計算，蘇提告後，法院判刊登媒體道歉啟事；徐也指控副市長吳秀光收軍火商黑錢，結果檢方不起訴處分；徐另指控貓纜水土保持經費1600萬元不翼而飛，馬市府涉圖利，北檢查了兩年認定沒有公務員涉及不法。這些到底是監督還是抹黑？現在的徐委員長怒嗆白委不會當立委，試問徐委員長可以教白委什麼？

蔣萬安對時政提出建言，行政院秘書長張惇涵反譏倒閣是立院權力，任命閣揆是總統職權，都跟台北市長的工作無關；若將這個標準放在徐佳青身上，也可以套用，僑委會的工作是服務僑胞與台商，開記者會轟台北市長並不是僑委會的工作，在台灣憲政史上，也從未有僑委會委員長公開批判過地方首長，徐是首例。

再者，蔣萬安以首都市長對時政提出意見也非首例，陳水扁、馬英九在台北市長任內也常對全國性重大時政、憲政運作發表建言，特別是陳水扁常以對抗中央的態勢發言，甚至採取拒絕配合中央的立場，例如為了核四興建他就辦過台北市的核四公投，為什麼陳水扁可以，蔣萬安就不行？

如果徐佳青很重視官員出國考察不能「假考察、真觀光」，僑委會近年來出國考察經費越編越多，2022年是1632 萬元，今年已逾2090萬元，徐歷來出訪天數多在7至14天，這次出國26天已打破歷來紀錄，如果還是交5頁報告，拿防範中共情蒐當藉口，再批蔣萬安作配料，實在不能為她的考察報告加分。