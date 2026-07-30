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傅崐萁昨協商爆粗口 范雲：張惇涵懇求別刪基層經費 不解為何動怒

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲。記者劉懿萱／攝影
民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲。記者劉懿萱／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天在朝野協商時爆粗口，民進黨立法院黨團書記長范雲說，行政院秘書長張惇涵昨日是懇求現場立委，別因政治報復刪減基層約聘人員經費，沒想到傅崐萁就動怒了。

范雲說，傅崐萁真的是稱王慣了，花蓮人說他是花蓮王，他在立法院也想要稱王。張惇涵昨天只是懇求現場立委，尤其是國民黨立委翁曉玲，不要為政治報復行政院長卓榮泰，刪減基層約聘人員經費。

范雲表示，基層約聘人員每月薪資僅約三四萬元，行政院去年曾想方設法補救相關經費，希望不要因政治對立，傷害基層最基本權益。講到這裡，傅崐萁就動怒，她不解為何對幫助基層的說法內容生氣，傅崐萁身為花蓮選出的立委，不要讓花蓮人覺得非常汗顏。

莊瑞雄說，國會如果有人想稱王，更應該保持基本風度。立法院應是理性問政的場所，即使情緒再高，也不應拍桌怒罵。花蓮人的水準非常高，傅崐萁昨天拍桌怒罵，展現所謂王者氣勢的表現，連立法院長韓國瑜都看不下去了。

傅崐萁 張惇涵 范雲

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