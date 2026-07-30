檢舉新竹球場案4年才收監院報告 藍批綠犯錯免負責成常態：剩倒閣一路

台北市議員楊植斗今表示收到監察院對於他2022年檢舉時任新竹市長林智堅重建新竹棒球場一案，隔了4年才收到監察院通知認定新竹市政府有嚴重違失，楊痛批，時光飛逝，林智堅退出政壇，監察院長陳菊也因病請辭院長，都無法追究責任，犯錯不用負責已成為民進黨執政下常態，倒閣反而成為眼下唯一的路。

楊植斗表示，2022年林智堅砸了12億重建新竹棒球場於7月22日啟用，但短短開幕2天就有3名球員受傷退場，引爆球迷對林不滿，當時他和柳采葳丶謝克洋隨即在同年7月25日到監察院檢舉新竹市政府，要求監察院長陳菊調查，如今時光飛逝，林退出政壇，陳也因病請辭院長，但到四年後今天才收到監察院的調查報告。

楊植斗說，監察院結論寫道，新竹市政府監督管理不周，核有嚴重違失，但監察院觸手，已無法對林造成任何有效處罰；調查報告來得這麼晚，陳菊有無壓案包庇？似乎也無力追究，「對民進黨來說，現在是一個犯錯也不用負責的美好年代」，

楊植斗說，四年前如此四年後看看卓榮泰丶陳時中丶石崇良，似乎也是如此，如果監院丶司法都走不通，用倒閣的手段迫使民進黨負起政治責任，反而成為眼下唯一的路。