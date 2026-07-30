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蔣萬安提倒閣 陳時中：大家責任不同 別限於政治口水

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院政務委員陳時中接受「POP撞新聞」專訪。圖／POP撞新聞提供
行政院政務委員陳時中接受「POP撞新聞」專訪。圖／POP撞新聞提供

對於台北市長蔣萬安提出倒閣看法，行政院政務委員陳時中今天說，政治歸政治，專業歸專業，大家責任不同，蔣萬安責任在市政，閣員是要依法行政，將事情做好，其他事情就接受公評，不該陷於政治口水中。

陳時中今天接受POP撞新聞專訪，他表示，指控要本於事實，不能都用猜的，因為這些都是對於人格的損傷，但他目前為止沒有看到包庇情況。

陳時中說，政府6月30日獲知中聯油脂狀況，7月1日雷厲風行宣布停工，停售，陸續要求下架第一層與第二層產品，處分中聯油廠，每一天都在做事情，包庇的話，不會開罰中聯油脂1億餘元，相信經司法嚴明調查，會還大家公道。

對於倒閣，陳時中表示，政治歸政治，專業歸專業，大家責任不同，蔣萬安責任是市政，閣員責任是依法行政把事做好，其他留待公評，不該陷於政治口水之中。

針對台中市長盧秀燕懷疑中聯油脂案有門神，陳時中說，這樣的指控很嚴重，必須拿出證據，沒有本於事實的指控不太好。

陳時中指出，有任何門神都要依法辦理，但從中央處理時序和動作，都能看出沒有包庇，例如開罰1億6520萬元已經是食安史上最高罰鍰，司法端查扣相關資產，要求中聯負起契約責任、民事責任，對中下游廠商負責，整體行政程序顯現中央相對強硬措施，不會有門神的可能。

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