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蔣萬安拋倒閣 卓榮泰：那是立法院的工作

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

台北市長蔣萬安肯定高雄市長陳其邁在食安上處理得宜，認為其為很好的閣揆人選，並拋出倒閣議題。對此，行政院長卓榮泰30日受訪回應，倒閣是立法院的工作，解散國會是總統的職權，台北市長有其該做的事情。

卓榮泰表示，謝謝蔣萬安在國人面前公開讚揚陳其邁。如果地方首長能夠在地方把食安工作做好、把關的工作做好，更值得其他地方的首長來學習，所以也希望蔣萬安能多學習。

卓榮泰指出，倒閣是立法院的工作，解散國會是總統的職權，台北市長有台北市長該做的事情。如果台北市長專門在想其他事情，那他身為一個台北市的市民，會認為有其他優秀的台北市長的人選。

至於立委翁曉玲在立法院凍結卓揆的薪資，行政院秘書長張惇涵表示，這一次朝野對行政院院本部的預算總共有102個提案，刪除4.3億元、凍結3.3億元，總共刪加凍是7.6億元。行政院今年度業務費的預算，只有3.4億元。

張惇涵坦言，預算刪凍後，確實會或多或少影響行政院的基本運作。無論朝野之間如何政治的攻防、立場的不同，各部會、行政部門基本的運作，或基層員工應該有的待遇，大家都應該理性討論。

另外，昨天在協商過程中，因立委傅崐萁言詞問題，爆發朝野衝突，導致協商突然喊卡。張惇涵回應，謝謝立法院長韓國瑜今天一大早就再次邀集朝野協商。

張惇涵說，關於昨天的協商狀況，他個人不重要，因為他是代表行政團隊來立法院備詢，中央政府總預算比較重要。就立法院的議場或議事運作，他的身分不便發言，尊重韓國瑜決定。無論是哪一個政黨的政治人物，都應該受到社會民意的監督跟公評，社會自有公論。

卓榮泰 蔣萬安 倒閣

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