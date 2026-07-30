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韓國瑜為協商總預算順利進行限制立委發言 引發在野黨立委不滿

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院長韓國瑜（後中）上午主持中央政府總預算案朝野協商。記者林澔一／攝影
立法院長韓國瑜（後中）上午主持中央政府總預算案朝野協商。記者林澔一／攝影

立法院韓國瑜上午主持朝野協商中央政府總預算案，韓國瑜為讓協商順利進行，8月7日全部通過總預算，限制提案立委發言，僅讓黨團幹部發言，希望仍有意見的立委，可以留待第二輪協商時再發言，引發國民黨與民眾黨立委不滿。

協商開始後，行政院秘書長張惇涵說明行政院施政及法制業務費規畫後，韓國瑜宣告相關提案，42、43、48、50、51案改主決議，其餘全數保留。

國民黨立委翁曉玲說，要對她的提案說明。韓國瑜表示，已經全部保留，待第二輪時可再發言，盼加速協商速度。翁曉玲不滿，她表示，如此一來，就只有張惇涵的說明而已。

韓國瑜表示，今天是以黨團幹部為主，除了提案立委，希望以黨團幹部發言為主，昨天有太多其他非黨團幹部發言，今天有1300多個案子，還有第二輪，現在先去掉一些案子，再來保留意見好不好。

民眾黨團總召陳清龍說，今天有提案立委，有黨團在，必要時，是不是可以精簡地表達或發言，能夠對預算彼此討論，這也是必要的，如果只有單方面都是行政部門說明，那黨團大家都不講話，等於是單方面的發表。

韓國瑜表示，你現在不是在講話，黨團幹部隨時都可以講話，大家還有什麼意見，現在還有1300多個案子，會議到底還要不要開，已經裁示保留，還有二輪。

韓國瑜說，先加快速度，把第一輪達成共識的去化掉，第二輪可能保留500案，大家可以再進一步發言，這個有什麼問題呢，現在把所有的時間，全部省下來，包括明天下午、周二、周三、周四繼續協商，第一輪一定要有個共識，預計8月7日總預算要全部通過。

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