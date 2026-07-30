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黃國昌:對在野合作倒閣無所悉 此時應追究民進黨政府政治責任

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）。本報資料照片
國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）。本報資料照片

外傳國民黨立委構思與民眾黨共推不分區立委名單，民眾黨主席黃國昌今天表示，對於相關報導內容毫無所悉，此時應該追究民進黨政府的政治責任；民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，民眾黨團不做無謂揣測。

台北市長蔣萬安提出倒閣主張後，傳出有國民黨立委構思遊說民眾黨立委合作，雙方共提不分區立委，禮讓民眾黨前五席，爭取合作跨越倒閣門檻。

黃國昌說，針對媒體報導內容毫無所悉，對於倒閣案，民眾黨昨天已經清楚說明。值此之際，最重要的是如何究責執政黨處理食安議題荒腔走板的政治責任，不要讓民進黨政府有機會移轉問題的焦點。

陳清龍表示，對於媒體這種憑空爆料，民眾黨團不做無謂揣測，未來會持續做好監督執政黨的工作，並且為人民提出多項福國利民的政策。

民眾黨立委洪毓祥說，換掉一個行政院長，還有千千萬萬個行政院長可以換，現在的重點，在於民進黨政府施政無能，並非只是換掉行政院長，倒閣就有辦法解決，換掉總統可能還比較有用，如果只是換掉行政院長，其實就只是換湯不換藥，這不是解決問題，可能只是製造更多問題。

黃國昌說，按照民進黨12年前的標準，卓榮泰應該負起政治責任，不是因為倒閣要他下台，而是他本來就應該下台負責，行政團隊處理食安議題荒腔走板，賴政府到底要給人民什麼交代，還有誰要為此事負起政治責任，民進黨應該回答這兩個基本問題，不要讓民進黨政府順利移轉問題焦點，這才是真正重要的事情。

黃國昌 倒閣 民眾黨

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