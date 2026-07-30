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對在野黨以禮讓立委提名合作倒閣傳聞 莊瑞雄：密室交易經不起檢驗
媒體報導國民黨立委為遊說民眾黨立委合作倒閣，提出兩黨共提不分區立委，前五席禮讓民眾黨。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天說，倒閣是憲政設計下的責任政治，若最後淪為政黨之間交換席次，密室交易，這不叫倒閣，而是過度權力交換，完全失去倒閣意義。
莊瑞雄表示，倒閣是一種責任政治，也是對行政部門的期中考，這兩年多來，立法院在野黨做很多壞事，退總預算案，擋軍購，癱瘓憲法法庭，和許多獨立機關。若到最後只變成國會議員席次交換，這不叫倒閣，這是過度的權力交換，相信民眾也沒辦法接受。
莊瑞雄指出，如果倒閣的前提，是在野黨間先喬好要給另外一個政黨幾席立委，這種密室交易經不起檢驗，傳聞如果屬實的話，倒閣完全失去意義。
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