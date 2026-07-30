蔣萬安提倒閣 陳時中：大家責任不同勿陷政治口水

台北市長蔣萬安近日就中聯油脂案提出倒閣議題，行政院政務委員陳時中今天表示，政治歸政治、專業歸專業，大家責任不同，蔣萬安責任是市政，行政團隊則是把事情做好且說清楚，而非陷於政治口水之中。

中聯油脂案未歇，對於在野黨日前上凱道批評政府包庇、蓋牌，陳時中今天接受「POP撞新聞」專訪時表示，每一個指控都是對人格的損傷，相關指控要有證據，不能用猜的，他目前為止沒有看到包庇情況。

他說，政府在6月30日獲知中聯油脂狀況後，7月1日起就雷厲風行，宣布停工、停止販售、陸續要求下架第一層與第二層產品，隨後也處分中聯油廠，每一天都在做事情，若是包庇不會開罰中聯油脂逾新台幣1億元，相信經司法嚴明調查，會還大家公道。「如果這樣是包庇還會那麼慘、罰那麼重？」

對於蔣萬安近日談倒閣一事，陳時中說，政治歸政治、專業歸專業，大家責任不同，蔣萬安責任是市政，行政團隊責任則是依法行政把事情做好，其他就留待公評，不要陷於政治口水之中。

專訪後陳時中接受媒體聯訪，被問到台中市長盧秀燕懷疑中聯油脂案有門神一事，他說，「門神說」的指控很嚴重，必須拿出證據，沒有本於事實的指控不太好。

陳時中強調，有任何門神都要依法辦理，但是此案中央整體時序與動作都可以看出沒有包庇，例如開罰1億6520萬元已經是食安史上最高罰鍰，後續司法端也查扣相關資產，未來會要求中聯負起契約責任、民事責任，並且對中下游廠商負責，整體行政程序顯現中央相對強硬措施，不會有門神的可能性。