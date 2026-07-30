傳藍白擬共推不分區拚倒閣 綠：密室交易禁不起檢驗

媒體報導，國民黨擬與民眾黨共推不分區立委，且禮讓5席，力拚通過倒閣門檻。民進黨團幹事長莊瑞雄今天說，倒閣前提是在野黨先喬好要給另個政黨幾席立委，這種密室交易，禁不起檢驗，若傳聞屬實，他認為倒閣完全失去意義。

中國時報今天報導，中聯油品風暴延燒，台北市長蔣萬安喊出倒閣，有藍委構思遊說關鍵8席民眾黨立委的合作方案，也就是藍白共提不分區立委、前5席禮讓給民眾黨，爭取「藍白合」跨越倒閣門檻。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲上午接受媒體聯訪。莊瑞雄表示，倒閣是對行政部門的期中考，也是針對這2年多來，立法院的在野黨「做很多壞事」，退總預算案、擋軍購，癱瘓憲法法庭和許多獨立機關。立法院的作為，其實也要接受人民的期中考。

莊瑞雄說，憲政設計「倒閣」是責任政治，不管是行政部門、立法院，都要接受人民檢驗。倒閣如果到最後只變成國會議員的席次交換，「這個不叫倒閣，這是過度的權力交換」，相信民眾也沒辦法接受。

莊瑞雄表示，如果倒閣的前提，是在野黨間先喬好要給另外一個政黨幾席立委，「這種密室交易，禁不起檢驗」，傳聞如果屬實的話，他認為倒閣完全失去意義。

另外，媒體報導，立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商115年度中央政府總預算案，在討論國民黨立委翁曉玲所提凍結行政院長卓榮泰9月至12月薪資，行政院秘書長張惇涵指凍結薪水屬於政治操作，完全無法接受。國民黨團總召傅崐萁突然爆粗口，與民進黨立委李柏毅拍桌互罵，韓國瑜直接裁示散會，擇期再行協商。

莊瑞雄表示，在國會裡要稱王的人，要保持一定風度，國會應是理性問政的地方，哪怕情緒非常高亢，但用拍桌、國罵的方式，是對於外界長期以來把傅崐萁稱作「花蓮王」的名號，似乎有所不搭配。「花蓮王」昨天那種拍桌、國罵、展現王者的氣勢，連韓國瑜都看不下去。