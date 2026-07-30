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楊珍妮遭彈劾賴總統沉默不道歉 陳以信：民進黨霸凌零容忍髮夾彎

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮。圖／聯合報系資料照
行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮。圖／聯合報系資料照

監察院彈劾行政院經貿前總談判代表楊珍妮，國民黨文傳會主委陳以信今天表示，賴清德總統應該公開向行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣的家屬及社會道歉，行政院長卓榮泰身為楊珍妮上級長官，應為自身管理不當，負起政治責任下台。

陳以信指出，兩年前勞動部發生公務員輕生案，當時賴清德總統與行政院長卓榮泰均道歉，時任勞動部長何佩珊下台，民進黨高喊霸凌零容忍，推動修法制度改革。如今顏慧欣案爆發，楊珍妮遭監察院彈劾，賴清德至今不發一語，卓榮泰只說尊重程序，整件事沒有人道歉，沒有人下台，這是哪門子的霸凌零容忍。

陳以信表示，楊珍妮是行政院政務委員，卓榮泰是楊珍妮直屬長官，監察院認定她涉及職場霸凌，通過彈劾，請問身為上級主管的卓榮泰，難道完全沒有管理責任，顏慧欣案不是一般行政疏失，是有人憤慨離世，留下許多未解霸凌疑雲。兩年前面對類似事件，賴清德還向家屬道歉，非主管的卓榮泰也道歉，要求何珮珊下台負責，對比如今顏慧欣案，賴清德沉默至今，卓榮泰未道歉下台，政府如此倨傲態度，最讓社會大眾感到寒心。

陳以信說，民進黨最愛講霸凌零容忍，現在變成霸凌零負責。不是自己人就高喊改革，要求究責，一旦涉及自己人，就講程序講尊重，不道歉不負責。他要求賴清德公開向顏慧欣家屬及社會公開道歉，卓榮泰身為楊珍妮上級長官，應為自身管理不當，負起政治責任下台。

陳以信指出，上周六凱道20萬人為食安向政府大怒吼，集會過後，政府依然置若罔聞，視而不見，賴清德拒絕道歉，卓榮泰不下台，相關部會首長更沒人出面究責。無視民意已成民進黨政府對全民的政治霸凌，遠比楊珍妮的職場霸凌，要嚴重千萬倍。

楊珍妮 髮夾彎 陳以信

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