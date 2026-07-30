快訊

郵輪旅遊不是訂好船票就夠！專家：登船前先做1件事還有機會省3成

最狂成年禮！台北阿嬤不到3天豪砸別墅送愛孫 揭密「美版台積村」買盤

司機員深夜倒臥浴室送醫不治 台鐵：協助治喪、爭取最優撫卹

聽新聞
0:00 / 0:00

朝野協商預算爆衝突 張惇涵：各黨都受民意監督 社會自有公論

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵。聯合報系資料照
行政院秘書長張惇涵。聯合報系資料照

立法院昨天協商中央政府總預算，朝野爆發激烈口角衝突。行政院秘書長張惇涵今天說，無論哪個政黨的政治人物，都應受民意監督，社會自有公論；行政院今年度業務費預算僅3.4億元，確實影響基本運作，無論朝野如何攻防，立場不同，行政部門的基本運作，或基層員工應有待遇，應理性討論。

立法院長韓國瑜昨天主持朝野協商，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9月至12月薪水約148萬元，行政院長張惇涵無法接受，國民黨立法院黨團總召傅崐萁突然爆粗口，引發民進黨立委不滿，要求道歉，韓國瑜立刻宣布散會。

今天立法院繼續朝野協商中央政府總預算案，對於昨天協商的衝突，張惇涵表示，他個人不重要，因為他是代表行政團隊赴立法院備詢，中央政府總預算更重要；第二，對於立法院議場或議事運作，他的身分不便發言，應尊重韓國瑜；第三，無論哪個政黨的政治人物，都應受社會民意監督公評，社會自有公論。

張惇涵說，朝野政黨對行政院院本部預算共102項提案，其中刪除總額為4.3億元，凍結3.3億元，共7.6億元。

他指出，行政院今年度業務費預算僅3.4億元，確實會或多或少影響行政院基本運作。無論朝野如何政治攻防，立場不同，各部會與行政部門的基本運作，或基層員工應有的待遇，大家應理性討論。

對於在野黨傳出倒閣看法，張惇涵說，這是國民黨跟民眾黨的黨務，不是他政務的範圍，他也沒有打算應徵其他發言人的工作。

對於監察院通過彈劾經貿總談判代表楊珍妮，張惇涵說，行政院調查是由外部專家委員啟動，報告經行政院防護委員會討論通過，行政院尊重接受專家小組的調查報告；監察院與行政院是平行的憲政機關，行政院接受尊重監察院的調查結果，尊重懲戒法院的判決。

張惇涵 朝野協商 預算

延伸閱讀

張惇涵反對刪卓榮泰薪水 傅崐萁突罵「他X的」韓國瑜緊急宣布散會

蔣萬安提倒閣 政院秘書長張惇涵：非台北市長工作

霸凌案 藍委：不能只辦楊珍妮1人「政治止血」

楊珍妮構成霸凌遭彈劾 政院：尊重並續強化職場環境、精進經貿辦運作

相關新聞

反制摩洛哥 外交部：暫停受理摩洛哥國民來台簽證申請

摩洛哥駐日本大使館通知我國旅行業者，暫停受理我國人申請赴摩國的簽證確認函（VCL）。外交部指出，經查證確認摩國政府已訓令其全球使領館，暫停受理相關申請作業；基於雙邊交流的對等原則，外交部自7月30日起，除經專案核准外，暫停受理摩洛哥籍人士來台簽證申請。

朝野協商預算爆衝突 張惇涵：各黨都受民意監督 社會自有公論

立法院昨天協商中央政府總預算，朝野爆發激烈口角衝突。行政院秘書長張惇涵今天說，無論哪個政黨的政治人物，都應受民意監督，社會自有公論；行政院今年度業務費預算僅3.4億元，確實影響基本運作，無論朝野如何攻防，立場不同，行政部門的基本運作，或基層員工應有待遇，應理性討論。

【即時短評】鳳梨釋迦到小貓熊 民進黨對綠致歉、對藍封殺雙標

陸委會上月箝制縣市長參加海峽論壇，副主委梁文傑當時脫口說鳳梨釋迦完全仰中共鼻息、台灣人幾乎不吃，被同黨立委狠狠教訓後致歉，如今揭露，同一時間，陸委會正在封殺上海官員來台參加小貓熊亮相活動，陸委會對「綠致歉、對藍封殺」已是可悲雙標，一方面同意小貓熊來台、一方面又說是統戰，邏輯更是壞死。

高壓威嚇涉霸凌 監院13:0全票通過彈劾楊珍妮

行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮霸凌副總談判代表顏慧欣案，監察院彈劾審查會昨天以十三比○全票通過彈劾楊珍妮，移送懲戒法院審理。監院重批楊珍妮利用權勢關係壓抑異見，形成噤聲效應。楊珍妮回應，將全力配合司法調查，提出客觀完整證據與陳述，期盼司法秉公釐清事實全貌，還原真相。

九合一風雲／桃園八德5席議員 看藍綠對決還有交棒變數

桃園八德向來被視為藍營重點選區，但2026議員選戰已不只是藍綠對決，而是無黨籍交棒、地方派系整合、基層經營與第三勢力布局同步升溫，讓5席議員之爭充滿變數。誰能搶下關鍵選票？地方勢力如何改寫藍綠版圖？一次解析八德選情背後最值得關注的攻防與勝負關鍵。

國民黨重返執政 撤高鐵延伸宜蘭核定？陳以信：李鴻源說法被斷章取義

內政部前部長李鴻源接受媒體專訪，表示花費高達4000億元高鐵延伸宜蘭無法解決雪隧塞車問題，若2028年國民黨拿回執政權將撤核定。國民黨29日晚發布新聞稿指李鴻源說法，被嚴重斷章取義、簡化誤導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。