朝野協商預算爆衝突 張惇涵：各黨都受民意監督 社會自有公論

立法院昨天協商中央政府總預算，朝野爆發激烈口角衝突。行政院秘書長張惇涵今天說，無論哪個政黨的政治人物，都應受民意監督，社會自有公論；行政院今年度業務費預算僅3.4億元，確實影響基本運作，無論朝野如何攻防，立場不同，行政部門的基本運作，或基層員工應有待遇，應理性討論。

立法院長韓國瑜昨天主持朝野協商，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9月至12月薪水約148萬元，行政院長張惇涵無法接受，國民黨立法院黨團總召傅崐萁突然爆粗口，引發民進黨立委不滿，要求道歉，韓國瑜立刻宣布散會。

今天立法院繼續朝野協商中央政府總預算案，對於昨天協商的衝突，張惇涵表示，他個人不重要，因為他是代表行政團隊赴立法院備詢，中央政府總預算更重要；第二，對於立法院議場或議事運作，他的身分不便發言，應尊重韓國瑜；第三，無論哪個政黨的政治人物，都應受社會民意監督公評，社會自有公論。

張惇涵說，朝野政黨對行政院院本部預算共102項提案，其中刪除總額為4.3億元，凍結3.3億元，共7.6億元。

他指出，行政院今年度業務費預算僅3.4億元，確實會或多或少影響行政院基本運作。無論朝野如何政治攻防，立場不同，各部會與行政部門的基本運作，或基層員工應有的待遇，大家應理性討論。

對於在野黨傳出倒閣看法，張惇涵說，這是國民黨跟民眾黨的黨務，不是他政務的範圍，他也沒有打算應徵其他發言人的工作。

對於監察院通過彈劾經貿總談判代表楊珍妮，張惇涵說，行政院調查是由外部專家委員啟動，報告經行政院防護委員會討論通過，行政院尊重接受專家小組的調查報告；監察院與行政院是平行的憲政機關，行政院接受尊重監察院的調查結果，尊重懲戒法院的判決。