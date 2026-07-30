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【即時短評】鳳梨釋迦到小貓熊 民進黨對綠致歉、對藍封殺雙標

聯合報／ 記者林麗玉李承穎／台北即時報導
台北市立動物園昨天舉辦小貓熊「樂樂」（右）與「甜甜」見面會。自上海動物園而來，台北市長蔣萬安（中）表示其為2024雙城論壇簽署合作備忘錄的重要成果。實習記者蘇悅／攝影
台北市立動物園昨天舉辦小貓熊「樂樂」（右）與「甜甜」見面會。自上海動物園而來，台北市長蔣萬安（中）表示其為2024雙城論壇簽署合作備忘錄的重要成果。實習記者蘇悅／攝影

陸委會上月箝制縣市長參加海峽論壇，副主委梁文傑當時脫口說鳳梨釋迦完全仰中共鼻息、台灣人幾乎不吃，被同黨立委狠狠教訓後致歉，如今揭露，同一時間，陸委會正在封殺上海官員來台參加小貓熊亮相活動，陸委會對「綠致歉、對藍封殺」已是可悲雙標，一方面同意小貓熊來台、一方面又說是統戰，邏輯更是壞死。

台北市立動物園憂心小貓熊遺傳多樣性不足，血緣急需更新，市長蔣萬安才會在二○二三年首度赴上海參加雙城論壇拋出物種交換，但賴清德總統上任後，把兩岸交流統統抹紅成統戰，幾經波折後，直到今年上海小貓熊樂樂、甜甜才在台灣民眾眼前亮相。

本該是美事一樁，檯面下仍然刀光劍影，陸委會口頭一句話，上海市府、台辦官員全都不能來見證小貓熊亮相，同時，民進黨從立委到議員，與陸委會口徑一致，將樂樂、甜甜視作「統戰小貓熊」，主委邱垂正還宣稱會造成台灣對大陸敵意鬆懈，但明明同意小貓熊來台的也是民進黨政府，儼然「神也是你，鬼也是你」。

尤其梁文傑曾說「雙城論壇其實是台北市的市政議題，不是兩岸議題」，一方面又阻擋上海訪團來台會商雙城論壇，顯然為了貼統戰標籤，民進黨即便打臉自己也不足惜，別忘了上月民進黨政府才要查處台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參加海峽論壇，梁文傑一句「鳳梨釋迦是完全仰中共鼻息的農產品」，更是將農產品也貼上紅統罪名。

只不過，當時第一個跳起來強力砲轟的，正是年底要參選台東縣長的民進黨立委陳瑩，還酸梁文傑少去酒店就能多買鳳梨釋迦，惹得梁文傑在全國人民面前頻頻致歉，今年選舉年，民進黨政府要再賣芒果乾、封殺、阻擋兩岸市政交流，恐怕最急的不會是國民黨。

鳳梨釋迦 小貓熊 貓熊

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