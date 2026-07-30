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化解僵局 蔣萬安點名陳其邁組閣

聯合報／ 記者楊正海郭韋綺林佳彣游明煌林銘翰黃婉婷蔡晉宇劉懿萱／連線報導
台北市長蔣萬安（中）。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（中）。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安昨再要求，行政院長卓榮泰應為毒油事件下台負責，落實責任政治，也可化解政治僵局；他並點名高雄市長陳其邁是很適合組閣的人選。陳其邁回應稱，「會做好、做滿到任期最後一天」，並反酸「不提制度改革，而做政治處理，這不是人民樂意見的」。

蔣萬安昨接受廣播專訪表示，現在行政、立法對立，是空轉的政治僵局，卓榮泰「破罐子破摔」的態度讓政府空轉、人民受害，對賴政府來講也不利，如果賴清德總統撤換閣揆：第一，卓榮泰下台為毒油事件負責，能落實責任政治；第二，也可以化解政治僵局，代表新民意新氣象，相信在很多政務推動上能夠有所作為。

「不覺得陳其邁市長是一個很好的閣揆人選嗎？」蔣萬安說，陳其邁施政滿意度很高，也當過行政院副院長，毒油事件中，陳願意站在高雄市民的立場，以健康跟食安優先，堅持在沒有釐清事實真相之前拒絕上架，「他的堅定立場，我其實很佩服，覺得非常不容易」。基隆市長謝國樑呼應蔣萬安，並說陳其邁組閣對打開現在憲政僵局有幫助。

陳其邁回應表示，如同新北市長侯友宜所說「每個人都要把工作做好較實在」，目前最重要就是要把食安工作做好，替市民把關，高雄市長是如此，台北市長也應該是如此，「我對市民有所承諾，必須把高雄市的建設、招商等工作做好，會做好、做滿到任期最後一天」。

對蔣萬安拋出倒閣議題，民眾黨主席黃國昌昨表示，如果要對行政院長提出不信任案，須有三分之一以上立委連署，國民黨團內部存在高度分歧，自己也收到不少國民黨立委私下聯絡，「大概有跟我聯絡的都反對」。

民眾黨前主席柯文哲指出，現在的重點不是倒閣，「而是倒賴」，如果沒有國會全面改選，其實就只是換湯不換藥；到底蔣萬安只是拋出一個意見？還是要幫賴總統解決問題？「蔣萬安要講清楚，論述是什麼、到底想要幹什麼，這樣我們才能做更精確的評估」。

行政院秘書長張惇涵昨在立法院表示，依憲法增修條文，倒閣是立法院的權力，任命閣揆則是總統職權，兩件事情都跟台北市長工作無關。

陳其邁 蔣萬安 卓榮泰 倒閣

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