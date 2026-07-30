姊疑在陸涉不法被逮 綠中執委稱失聯多年

近日網傳，甫當選民進黨中執委的台南市議員謝舒凡胞姊謝琬琪疑在中國大陸涉及不法遭逮，滯留迄今。謝舒凡昨說「姊姊跟家人失聯多年，不清楚近況」；謝琬琪父親、南市前議員謝財旺手機不通，截稿前無法得知回應。

網路社群Threads、臉書近日出現多篇「赴中失聯全是騙」貼文，直接點名謝琬琪赴對岸走私遭逮，並批「民進黨口口聲聲呼籲不要去中國、不要賺紅錢」、「犯罪被逮後，還不敢跟大家老實說，每次被問就說赴中失聯」。

國民黨立委謝龍介昨在立法院內政委員會質詢，指有民進黨幹部親戚在大陸疑似失蹤、涉及刑事犯罪，詢問陸委會有無掌握？是否「蓋牌」不願意公布？陸委會主委邱垂正表示，會依兩岸共同打擊犯罪處理，並進一步了解。謝龍介追問，是否家屬希望低調？邱垂正表示，大陸公安有可能會通知家屬不要跟政府聯繫，否則案子會更難解決。

謝財旺家族政治版圖主要在台南溪北地區學甲、將軍、北門區一帶，謝財旺曾任台南縣學甲鎮長，並連任縣市合併後的南市第一、二、三屆市議員，皆以無黨競選；他並栽培女兒謝舒凡，四年前獲民進黨提名當選，成功接棒。

謝琬琪是謝財旺的大女兒，早期擔任謝財旺議員服務處秘書，傳出因債務問題，近年少在地方活動。一名地方支持者說，謝舒凡接棒父親，議員服務有口碑，現在選舉要到了，各種攻擊、抹黑手法傾巢而出。

地方人士指出，謝財旺政治手腕靈活，遊走藍、綠、橘陣營，一度加入親民黨，不過近年明顯轉綠。

謝家近年捲入爭議事件，二○二二年十一月十日九合一選舉前發生「學甲八八槍擊案」，凶嫌孔祥志前往當時作為謝舒凡競選總部的謝財旺議員服務處連開卅槍，隨後再前往學甲區頂山寮某科技公司掃射五十八槍震驚全台，外界懷疑牽扯利益糾紛。