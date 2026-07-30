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冷眼集／動物交流硬扯政治 綠營邏輯錯亂

聯合報／ 本報記者林麗玉李承穎

陸委會近日再次展現了令人難以理解的行政邏輯。一方面封殺上海官員來台見證小貓熊「樂樂」與「甜甜」的亮相活動，另一方面又將動物園早已正常交流的物種保育合作扣上「統戰」帽子。這種「同意來台，又罵統戰」的政治操作，呈現「神也是你，鬼也是你」的荒謬。

北市動物園為改善小貓熊血緣交配問題，透過市政交流促成物種繁育，本是極具專業價值的保育美事，但在執政當局眼中，專業議題終究敵不過政治算計。

陸委會主委邱垂正甚至宣稱小貓熊來台會導致「敵意鬆懈」，將單純的動物交流無限上綱為政治威脅。若果真如此，當初核准小貓熊入台的又是誰？這種壞死的邏輯，暴露了賴政府在兩岸政策上的錯亂失焦。

無獨有偶，陸委會副主委梁文傑先前指稱「鳳梨釋迦仰中共鼻息」、「台灣人幾乎不吃」的言論，同樣將農產品政治化，直到遭同黨立委公開砲轟才被迫致歉。

這種「對綠道歉、對藍封殺」的戲碼，赤裸裸地揭穿了民進黨執政標準，全憑政黨利益決定，而非基於國家整體福祉或民眾利益。

民進黨一向習慣在選舉年大賣「芒果乾」，將過去正常的雙城論壇、市政交流統統抹紅。然而，政治操作過頭，連綠營自家立委都因顧及地方選情而跳腳反彈，正說明了這種招式邊際效應遞減，且為台灣和平埋下隱患，最終也會失去民心。

動物 綠營 政治 民進黨 邱垂正 陸委會

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