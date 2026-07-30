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交流卡關 小貓熊來台 上海訪團被封殺

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣洪子凱張鈺琪王小萌劉懿萱林銘翰／台北報導
台北市長蔣萬安（左）昨天出席台北市立動物園舉辦的小貓熊「樂樂」（右）與「甜甜」見面會，感嘆上海訪團主要成員無法來台。本報記者／攝影
台北市長蔣萬安（左）昨天出席台北市立動物園舉辦的小貓熊「樂樂」（右）與「甜甜」見面會，感嘆上海訪團主要成員無法來台。本報記者／攝影

中央放行小貓熊來台交流，卻再度封殺隨行的上海訪團主要成員來台。對於陸委會認為相關規畫有統戰嫌疑，台北市長蔣萬安昨天大嘆「很可惜」，質疑小動物交流跟統戰有什麼關係？

陸委會主委邱垂正表示，上海方面原本希望由台辦主任、副主任帶團，以研商二○二六年雙城論壇在台北舉辦為名義來台，並規畫小貓熊見面會，陸委會認為相關規畫「不太適合」，也有統戰嫌疑；不過，對方後來沒有正式提出申請，陸委會也沒有否准申請案。

兩隻小貓熊昨亮相，蔣萬安公布名字為「樂樂」、「甜甜」，並與小貓熊互動，現場大家直呼「太可愛了」。台北市立動物園透露，兩隻小貓熊個性大不同，樂樂親人、而且是吃貨，甜甜個性則比較謹慎害羞，兩隻都愛甜點和蘋果。但現場未見原先邀請的上海台辦主任金梅、副主任李驍東和上海市副秘書長張玉鑫等人。

北市副市長林奕華說，這次北市府邀請金梅等人，除了小貓熊交流，還要談今年雙城論壇籌辦事宜，六月十七日就送公文給陸委會，但陸委會口頭直接回覆，且不只一人接到電話，稱「都不會同意」金梅等人來台，三位處長、副處長，也只能來二人。她說，陸委會第一關擋住申請，市府後來才中止申請；對於陸委會稱北市未申請，她建議陸委會檢查一下，市府是否有送公文。

林奕華說，其實上海動物園跟台北動物園很早之前就簽訂動物交流，不只上海小貓熊要來，北市白手長臂猿也會去上海動物園，就是動物園彼此的交流，但可能陸委會把它視為較政治化的議題。會不會擔心今年雙城論壇也被卡？林奕華說「當然」。

陸委會主委邱垂正昨表示，上海訪團來台規畫有統戰嫌疑。記者胡經周／攝影
陸委會主委邱垂正昨表示，上海訪團來台規畫有統戰嫌疑。記者胡經周／攝影

邱垂正在立法院表示，中共一方面在國際社會打壓台灣，在台海周遭對台步步進逼、極限施壓，另一方面卻又來台採取「軟的」做法，鬆懈台灣社會對中國大陸威脅的警戒；日本也曾送小貓熊給台北市立動物園，為什麼日本沒有舉辦見面會，對岸卻要由台辦主任來台參加見面會？「這難道不是統戰嫌疑嗎？」

邱垂正稱，上海市台辦過去對台有很多不友善行為，包括限制上海台商回台參加海基會相關活動；對於上海市台辦的不友善做法，陸委會當然會有所質疑。但邱垂正也說，沒有對北市的申請案否准，「因為他就沒有提啊」。

國民黨議員秦慧珠指出，小貓熊的交流與亮相是樁美事，但送小貓熊來台的上海市官員不能入境，因為來了就叫「統戰」，民進黨政府官員是得了「統戰恐慌症」？國民黨立委賴士葆也批陸委會是「打著交流反交流」，已淪為「跟大陸吵架委員會」。

民眾黨前主席柯文哲表示，兩岸之間還是要交流，對於民主自由的政治制度與生活方式，台灣對自己要有信心。

民進黨議員林亮君表示，中國利用動物統戰並非首次，台灣須格外小心謹慎；對陸委會為何拒絕上海團訪台，她認為應有其判斷依據，且蔣萬安近日言論，政治語言比率愈來愈高，呼籲蔣回歸市政。

國台辦批綠「無理刁難」

特派記者陳宥菘／北京報導

二○二四年雙城論壇促成物種交流，上海動物園今年六月移交二隻小貓熊給台北市立動物園，園方昨天舉辦亮相記者會，原先北市府也計畫邀請上海台辦主任金梅出席，但遭陸委會以涉及統戰回絕。大陸國台辦發言人陳斌華批評民進黨無理刁難、暴露其對抗思維，「我們對此予以譴責」。

陳斌華在例行記者會表示，上海台北城市論壇作為上海與台北兩市重要的機制化交流平台，為促進兩市各領域交流合作發揮了積極作用，成果有目共睹，「小貓熊赴台，受到台灣同胞的廣泛歡迎」。他批評民進黨當局動輒阻撓限制兩岸正常交流合作、破壞兩岸關係的做法，完全違背台灣主流民意，必遭台灣民眾反對與唾棄。

小貓熊 貓熊 上海

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